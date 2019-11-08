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Трамп заявил, что хотел бы побывать в Москве на параде 9 Мая 

ТАСС + ещё 5 45 минут назад
Трамп захотел в Москву на 9 Мая
Фото: Reuters
Президент США Дональд Трамп хотел бы присутствовать в Москве 9 мая будущего года на торжествах по случаю Дня Победы. Американский лидер заявил об этом, отвечая в пятницу на вопрос корреспондента ТАСС, в беседе с журналистами в Белом доме.
"Да, я был приглашен", — сказал американский лидер.
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Он отвечал на вопрос о переданном ему приглашении посетить Москву 9 мая 2020 года.
"Я был приглашен в разгар нашего избирательного сезона, но я определенно об этом [визите в Москву] подумаю", — сказал далее Трамп. "Это самый разгар политического сезона, так что я посмотрю, смогу ли это сделать, но я хотел бы поехать", — указал глава администрации США.
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Теги:
Политика , Красная площадь , Москва , США
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