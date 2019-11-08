Трамп захотел в Москву на 9 Мая

Трамп заявил, что хотел бы побывать в Москве на параде 9 Мая

Президент США Дональд Трамп хотел бы присутствовать в Москве 9 мая будущего года на торжествах по случаю Дня Победы. Американский лидер заявил об этом, отвечая в пятницу на вопрос корреспондента ТАСС, в беседе с журналистами в Белом доме.

"Да, я был приглашен", — сказал американский лидер.

Он отвечал на вопрос о переданном ему приглашении посетить Москву 9 мая 2020 года.