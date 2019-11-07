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Новым вице-спикером Совфеда стал выпускник «школы губернаторов» 

Рамблер + ещё 3 1 час назад
Новым вице-спикером Совфеда стал выпускник «школы губернаторов»
Фото: РИА Новости
Новым вице-спикером Совета Федерации стал глава комитета палаты по бюджету и финансовым рынкам Николай Журавлев. Как сообщает ТАСС, директор Высшей школы государственного управления (ВШГУ), глава организации «Россия — страна возможностей» Алексей Комиссаров выразил уверенность, что Журавлев успешно справится с новыми задачами.
По словам Комиссарова, Журавлев показал хорошие результаты во время обучения на первом потоке программы кадрового резерва ВШГУ. Собеседник агентства отметил, что у сенатора большой опыт управленческой работы.
В новой должности Журавлев будет курировать направление финансов и бюджетной политики.
«Сферы, в которых он хорошо разбирается и в которых проработал много лет», — отметил Комиссаров.
Он рассказал, что уроженец Москвы Журавлев в конце 90-х переехал в Костромскую область, где работал в банковской сфере и местных органах власти.
Журавлев стал сенатором в 2011 году. В 2019-м он занял место вице-спикера Евгения Бушмина, который скончался после продолжительной болезни.
Как сообщал «Рамблер», программа подготовки кадрового управленческого резерва госслужбы, которую называют «школой губернаторов», стартовала в июне 2017 года на базе ВШГУ. Ее разработали на основе программ Корпоративного университета Сбербанка, Московской школы управления «Сколково», РАНХиГС и Высшей школы экономики.
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Редактор:  Мария Иванова
Теги:
Политика , Алексей Комиссаров , Евгений Бушмин , Николай Журавлев , Сбербанк России , Совет Федерации , ВШЭ , РАНХиГС
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