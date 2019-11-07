Новым вице-спикером Совфеда стал выпускник «школы губернаторов»

По словам Комиссарова, Журавлев показал хорошие результаты во время обучения на первом потоке программы кадрового резерва ВШГУ. Собеседник агентства отметил, что у сенатора большой опыт управленческой работы.

В новой должности Журавлев будет курировать направление финансов и бюджетной политики.

«Сферы, в которых он хорошо разбирается и в которых проработал много лет», — отметил Комиссаров.

Он рассказал, что уроженец Москвы Журавлев в конце 90-х переехал в Костромскую область, где работал в банковской сфере и местных органах власти.

Журавлев стал сенатором в 2011 году. В 2019-м он занял место вице-спикера Евгения Бушмина , который скончался после продолжительной болезни.