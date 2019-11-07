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Рябков: приглашение Трампа на 75-летие Победы в Москву в США восприняли с интересом 

ТАСС + ещё 4 1 час назад
В МИД раскрыли реакцию Трампа на приглашение в Москву
Фото: ТАСС
Приглашение президента США Дональда Трампа на предстоящие в мае 2020 года празднования 75-летия Победы над нацистской Германией Вашингтон воспринял с интересом. Об этом заявил российским журналистам в четверг заместитель министра иностранных дел РФ Сергей Рябков в ходе рабочей поездки в Израиль.
"Президент США приглашен [президентом России] Владимиром Путиным посетить Москву в связи с предстоящим празднованием 75-летия Победы. Это приглашение было воспринято с интересом. Мы не имеем никаких более подробных сведений о планах президента США на это время, мы исходим из того, что страны, которые входили в антигитлеровскую коалицию, конечно, по логике и по важности этого мероприятия, наверное, могли бы быть представлены на высшем уровне в ходе торжеств, которые запланированы на май будущего года в Москве", — сказал Рябков.
Российский и американский лидеры могли бы встретиться на полях саммита Азиатско-Тихоокеанского экономического сотрудничества (АТЭС), который должен был пройти в ноябре 2019 года в Чили, если бы оба поехали на это мероприятие. Однако сначала Путин принял решение не ехать в Чили, а позже и сам саммит был отменен.
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Теги:
Политика , Ближний Восток , В мире , Конфликты , США , Сергей Рябков , Дональд Трамп , Владимир Путин , АТЭС , Германия , Москва
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