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Депутат рассказал о саботировании в регионах запрета на контактные зоопарки 

РИА Новости 1 час назад
Регионы пытаются сорвать запрет на контактные зоопарки
Фото: ТАСС
Российские регионы пытаются сорвать запрет контактных зоопарков с января 2020 года, по-прежнему не ведется работа по созданию приютов для животных, в связи с чем региональным властям грозит неприятный разговор с надзорными ведомствами, заявил глава комитета ГД по экологии и охране окружающей среды, координатор партпроекта "Единой России" "Чистая страна" Владимир Бурматов.
Закон "Об ответственном обращении с животными" был принят Госдумой в декабре 2018 года, через 8 лет после внесения; в конце 2018 года он был подписан президентом РФ Владимиром Путиным. Закон предусматривает однозначный запрет на содержание диких животных в квартирах, частных домах, домовладениях, на садовых участках и так далее. Закон также вводит запрет контактных зоопарков, которые функционируют в торговых центрах, вводятся правила выгула, в том числе потенциально опасных пород собак, полностью запрещается умерщвление животных под каким бы то ни было предлогом и предусматривается создание специальных приютов.
"Судьба животных из контактных зоопарков должна быть очень понятной и прозрачной. Они все должны перейти в региональные реабилитационные центры для диких животных, в региональные приюты для диких животных. Кто может быть возвращен в естественную среду обитания — должен быть возвращен. Однако проблема в том, что мы не видим этой работы в регионах… Регионы, видимо, ждут, что они сейчас сорвут все сроки, и мы что-то отменим. Но мы не собираемся ничего отменять", — сказал Бурматов в интервью РИА Новости.
Глава думского комитета уточнил, что власти регионов не ведут никакой работы по строительству приютов для бездомных и диких животных. При этом, по его словам, не может быть и речи о переносе сроков вступления в силу положений закона.
"Значит, придут надзорные ведомства, будут закономерно у мэров городов спрашивать: где приюты муниципальные, что создано, почему не создано и так далее. Разговор, я думаю, будет не из приятных", — заключил он.
Бурматов добавил, что на данный момент правительством РФ подготовлены только восемь из 14 подзаконных актов, необходимых для полноценной работы закона об ответственном обращении с животными в РФ. При этом, по его оценке, большинство подготовленных актов "оставляют очень большое пространство для злоупотребления": например, оставляют возможность работы шапито, которые запрещены законом. А требования к муниципальным приютам, порядок лицензирования цирков и зоопарков, требования к порядку дрессировки, по его словам, до сих пор не прописаны в соответствующих документах.
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Теги:
Политика , Общество , Владимир Бурматов , Владимир Путин , Единая Россия , Госдума , Правительство РФ , РИА Новости
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