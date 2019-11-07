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Россия приготовила ответ США из-за договора 1992 года 

Рамблер + ещё 18 43 минуты назад
Глава департамента по вопросам нераспространения и контроля над вооружениями МИД РФ Владимир Ермаков заявил, что Россия подготовила ответ на возможный выход США из Договора по открытому небу. Об этом сообщает РИА Новости.
«У нас все готово. Узнаете», — сказал дипломат.
О каких именно ответных мерах идет речь, Ермаков не уточнил.
По его словам, планы США не были для российских властей сюрпризом. Он подчеркнул, что любые решения Вашингтона по выходу из договоренностей наносят удар по международной безопасности.
«К сожалению, наши американские коллеги занимаются этим целенаправленно с конца 90-х годов прошлого века», — заключил Ермаков.
Как сообщал «Рамблер», президент США Дональд Трамп подписал документ о намерении страны выйти из Договора по открытому небу. По данным газеты, окончательное решение пока не принято, ведутся переговоры.
Глава комитета палаты представителей США по международным делам Элиот Энгел критиковал возможный выход США из договора, заявляя, что такое решение будет выгодным только для России.
Договор по открытому небу был подписан 24 марта 1992 года представителями 23 государств-членов ОБСЕ (позже участников стало 34). Россия ратифицировала документ в мае 2001 года. Договор предполагает наблюдательные полеты военных самолетов разных стран над территориями друг друга. Осенью 2017-го СМИ сообщали о планах США заморозить сотрудничество с Россией в рамках этого договора из-за недопуска в воздушное пространство над Калининградом.
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Редактор:  Мария Иванова
Теги:
Политика , Армия , Видео , Оружие , США , Владимир Ермаков , Дональд Трамп , МИД , ОБСЕ
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