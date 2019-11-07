Россия приготовила ответ США из-за договора 1992 года

«У нас все готово. Узнаете», — сказал дипломат.

О каких именно ответных мерах идет речь, Ермаков не уточнил.

По его словам, планы США не были для российских властей сюрпризом. Он подчеркнул, что любые решения Вашингтона по выходу из договоренностей наносят удар по международной безопасности.

«К сожалению, наши американские коллеги занимаются этим целенаправленно с конца 90-х годов прошлого века», — заключил Ермаков.

Как сообщал «Рамблер», президент США Дональд Трамп подписал документ о намерении страны выйти из Договора по открытому небу. По данным газеты, окончательное решение пока не принято, ведутся переговоры.

Глава комитета палаты представителей США по международным делам Элиот Энгел критиковал возможный выход США из договора, заявляя, что такое решение будет выгодным только для России.