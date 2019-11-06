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Путин планирует посетить съезд «Единой России» 

ТАСС + ещё 1 1 час назад
Песков рассказал о планах Путина
Фото: РИА Новости
Президент России Владимир Путин планирует принять участие в съезде партии "Единая Россия" в конце ноября.
"Такие планы есть", — сообщил ТАСС пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков, отвечая на вопрос, собирается ли Путин на съезд "Единой России".
XIX съезд всероссийской политической партии "Единая Россия" пройдет 23 ноября в Москве.
На мероприятии будут обсуждаться приоритетные задачи партии на ближайший период. Также в этот день состоится совместное заседание высшего и генерального советов единороссов и пленарное заседание съезда.
Кроме того, в ходе съезда "Единая Россия" намерена дать старт подготовке к выборам в Госдуму, которые пройдут в 2021 году.
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Теги:
Политика , Дмитрий Песков , Владимир Путин , Единая Россия , Госдума , ИТАР-ТАСС
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