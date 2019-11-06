Песков рассказал о планах Путина

Путин планирует посетить съезд «Единой России»

"Такие планы есть", — сообщил ТАСС пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков, отвечая на вопрос, собирается ли Путин на съезд "Единой России".

XIX съезд всероссийской политической партии "Единая Россия" пройдет 23 ноября в Москве.

На мероприятии будут обсуждаться приоритетные задачи партии на ближайший период. Также в этот день состоится совместное заседание высшего и генерального советов единороссов и пленарное заседание съезда.