Роль Кадырова в деле рядового Шамсутдинова объяснили

Роль Кадырова в расследовании дела рядового Шамсутдинова объяснили

Глава Чечни Рамзан Кадыров не причастен к расследованию дела солдата-срочника Рамиля Шамсутдинова, расстрелявшего сослуживцев в войсковой части в Забайкалье, и не отправлял своих юристов в Читу . Об этом рассказал Саид-Магомед Чапанов, известный как адвокат Кадырова, взявшийся ранее защищать интересы рядового, передает Telegram-канал «Подъем».

«Да, я представляю интересы Рамзана Ахматовича Кадырова во многих судебных инстанциях. Рамзан Ахматович к этому делу не имеет никакого отношения. Никуда он своих адвокатов не посылал, ни с кем соглашения не заключал», — сказал он.

По его словам, подобные сообщения в СМИ являются глупостью. «Он (Кадыров — прим. „Ленты.ру“) просто сочувствует как гражданин России тому, что произошла такая великая трагедия. Не более того», — добавил юрист.

Чапанов также отметил, что в деле Шамсутдинова он задействован как эксперт по уголовным делам, и официального разрешения у него нет. Упомянутые Равиль Тугушев и Руслан Нагиев , как отметил адвокат, также выступают в качестве экспертов. «На сегодняшний день нас нельзя называть защитниками Рамиля Шамсутдинова», — резюмировал он.

О том, что Нагиев и Тугушев отправились в Забайкальский край и будут вместе представлять интересы рядового в суде 6 октября сообщило издание Ura.ru со ссылкой на Руслана Нагиева.

Массовое убийство в забайкальской войсковой части произошло 25 октября. Рядовой Шамсутдинов при смене караула застрелил восьмерых сослуживцев, первым был убит командир роты. При этом сообщалось, что рядовой сразу сдался группе антитеррора, а на допросе заявил, будто не жалеет о содеянном. В Минобороны заявили, что причиной произошедшего мог стать нервный срыв у Шамсутдинова, не связанный со службой. При этом источник «Ленты.ру» рассказал, что тот пошел на преступление из-за издевательств над ним со стороны старослужащих.

Саид-Магомед Чапанов представлял интересы Рамзана Кадырова в 2015 году в суде Сахалинской области по делу о книге «Мольба к Богу», которая была признана экстремистской. Позже это решение было отменено.