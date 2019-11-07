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Роль Кадырова в расследовании дела рядового Шамсутдинова объяснили 

Lenta.ru + ещё 8 41 минуту назад
Роль Кадырова в деле рядового Шамсутдинова объяснили
Фото: РИА Новости
Глава Чечни Рамзан Кадыров не причастен к расследованию дела солдата-срочника Рамиля Шамсутдинова, расстрелявшего сослуживцев в войсковой части в Забайкалье, и не отправлял своих юристов в Читу. Об этом рассказал Саид-Магомед Чапанов, известный как адвокат Кадырова, взявшийся ранее защищать интересы рядового, передает Telegram-канал «Подъем».
«Да, я представляю интересы Рамзана Ахматовича Кадырова во многих судебных инстанциях. Рамзан Ахматович к этому делу не имеет никакого отношения. Никуда он своих адвокатов не посылал, ни с кем соглашения не заключал», — сказал он.
По его словам, подобные сообщения в СМИ являются глупостью. «Он (Кадыров — прим. „Ленты.ру“) просто сочувствует как гражданин России тому, что произошла такая великая трагедия. Не более того», — добавил юрист.
Чапанов также отметил, что в деле Шамсутдинова он задействован как эксперт по уголовным делам, и официального разрешения у него нет. Упомянутые Равиль Тугушев и Руслан Нагиев, как отметил адвокат, также выступают в качестве экспертов. «На сегодняшний день нас нельзя называть защитниками Рамиля Шамсутдинова», — резюмировал он.
О том, что Нагиев и Тугушев отправились в Забайкальский край и будут вместе представлять интересы рядового в суде 6 октября сообщило издание Ura.ru со ссылкой на Руслана Нагиева.
Массовое убийство в забайкальской войсковой части произошло 25 октября. Рядовой Шамсутдинов при смене караула застрелил восьмерых сослуживцев, первым был убит командир роты. При этом сообщалось, что рядовой сразу сдался группе антитеррора, а на допросе заявил, будто не жалеет о содеянном. В Минобороны заявили, что причиной произошедшего мог стать нервный срыв у Шамсутдинова, не связанный со службой. При этом источник «Ленты.ру» рассказал, что тот пошел на преступление из-за издевательств над ним со стороны старослужащих.
Саид-Магомед Чапанов представлял интересы Рамзана Кадырова в 2015 году в суде Сахалинской области по делу о книге «Мольба к Богу», которая была признана экстремистской. Позже это решение было отменено.
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Теги:
Политика , Убийство , Рамзан Кадыров , Руслан Нагиев , Министерство обороны , Lenta.ru , Чеченская Республика , Чита
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