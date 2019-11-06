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Захарова рассказала о фейковой публикации посольства Британии 

РИА Новости 3 часа назад
Захарова уличила Великобританию в фейке
Фото: РИА Новости
Посольство Британии в РФ опубликовало фейк о том, что представитель посольства России в Лондоне получил аккредитацию на конференцию по свободе СМИ, но не воспользовался ей, заявила официальный представитель МИД России Мария Захарова.
Захарова напомнила, что представителей российских СМИ и российского официального представителя, который был заявлен как глава делегации, не пустили в сентябре на конференцию по свободе СМИ в Лондоне.
"Об этом сегодня сказал министр иностранных дел России. Только что посольство Великобритании в Москве выпустило соответствующий комментарий, где говорится смело о том, что они хотят поправить российского министра и сказать, что российские СМИ получили аккредитацию и приняли участие, и перечислили их; не были аккредитованы RT и Sputnik в связи с их активной ролью в распространении дезинформации, и третье, представитель посольства России в Лондоне получил аккредитацию в конференции, но не воспользовался ей. Вот вам фейк", — сказала Захарова на конференции "Свобода СМИ и безопасность журналистов в России и на пространстве ОБСЕ: вызовы и возможности в цифровой век".
По ее словам, представитель посольства России в Великобритании и не должен был участвовать в этой конференции.
"Туда был заявлен заместитель директора департамента информации Максим Буйкевич, который многим из вас очень хорошо известен… сейчас он является нашим заместителем постоянного представителя при ОБСЕ, он отнес паспорт в это чудесное, прекрасное, замечательное британское посольство в Москве, которое только что, на наших глазах фабрикует этот фейк, в процессе", — резюмировала официальный представитель МИД РФ.
Захарова сообщила, что визу ему не проставили ни за день, ни в день начала конференции, ни на второй день.
"Ему вернули паспорт, как мне кажется, через неделю вообще без визы. Поэтому, уважаемое посольство Британии в Москве, перестаньте распространять фейки", — добавила она.
Отказ Лондона в аккредитации российским СМИ на данное мероприятие — не первый подобный случай. Ранее российскому информационному агентству Sputnik было отказано в аккредитации на конференцию Консервативной партии Великобритании за день до ее начала. Заявка на аккредитацию на мероприятие, которое началось в воскресенье в Манчестере, была подана за месяц до начала съезда. Однако ответ от оргкомитета мероприятия с отрицательным решением агентство получило лишь поздно вечером в субботу. Организаторы не объяснили причины своего решения.
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Теги:
Политика , Мария Захарова , МИД , ОБСЕ , Консервативная партия , ИА Sputnik , Москва , Великобритания
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