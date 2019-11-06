Захарова уличила Великобританию в фейке

Захарова рассказала о фейковой публикации посольства Британии

Мария Захарова. Посольство Британии в РФ опубликовало фейк о том, что представитель посольства России в Лондоне получил аккредитацию на конференцию по свободе СМИ, но не воспользовался ей, заявила официальный представитель МИД России

Захарова напомнила, что представителей российских СМИ и российского официального представителя, который был заявлен как глава делегации, не пустили в сентябре на конференцию по свободе СМИ в Лондоне.

"Об этом сегодня сказал министр иностранных дел России. Только что посольство Великобритании в Москве выпустило соответствующий комментарий, где говорится смело о том, что они хотят поправить российского министра и сказать, что российские СМИ получили аккредитацию и приняли участие, и перечислили их; не были аккредитованы RT и Sputnik в связи с их активной ролью в распространении дезинформации, и третье, представитель посольства России в Лондоне получил аккредитацию в конференции, но не воспользовался ей. Вот вам фейк", — сказала Захарова на конференции "Свобода СМИ и безопасность журналистов в России и на пространстве ОБСЕ: вызовы и возможности в цифровой век".

По ее словам, представитель посольства России в Великобритании и не должен был участвовать в этой конференции.

"Туда был заявлен заместитель директора департамента информации Максим Буйкевич, который многим из вас очень хорошо известен… сейчас он является нашим заместителем постоянного представителя при ОБСЕ, он отнес паспорт в это чудесное, прекрасное, замечательное британское посольство в Москве, которое только что, на наших глазах фабрикует этот фейк, в процессе", — резюмировала официальный представитель МИД РФ.

Захарова сообщила, что визу ему не проставили ни за день, ни в день начала конференции, ни на второй день.

"Ему вернули паспорт, как мне кажется, через неделю вообще без визы. Поэтому, уважаемое посольство Британии в Москве, перестаньте распространять фейки", — добавила она.