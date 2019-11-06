Захарова рассказала, за что извинялся МИД

Она пояснила, что политическое ведомство несет ответственность за информацию, которую предоставляет.

Захарова отметила, что если МИД допускает ошибки, он за них извиняется.

"Публично два раза. Это было года два назад. Так мы познакомились с Данилой Гальперович. Когда Сергей Лавров в ходе пресс-конференции процитировал его статью, он думал, что цитирует из его статьи, а процитировал то, чего в статье не было, и в описательном жанре говорил о статье. Но фамилию назвал", — пояснила Захарова.

Она признала, что тогда публично приносила извинения.