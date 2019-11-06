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Захарова рассказала, за что извинялся МИД 

Газета.Ru + ещё 4 1 час назад
Захарова рассказала, за что извинялся МИД
Фото: globallookpress.com
Официальный представитель МИД России Мария Захарова рассказала об ошибках, за которые ведомству пришлось извиняться, передает РИА "Новости".
Она пояснила, что политическое ведомство несет ответственность за информацию, которую предоставляет.
Захарова отметила, что если МИД допускает ошибки, он за них извиняется.
"Публично два раза. Это было года два назад. Так мы познакомились с Данилой Гальперович. Когда Сергей Лавров в ходе пресс-конференции процитировал его статью, он думал, что цитирует из его статьи, а процитировал то, чего в статье не было, и в описательном жанре говорил о статье. Но фамилию назвал", — пояснила Захарова.
Она признала, что тогда публично приносила извинения.
Также Захарова вспомнила случай с комиссаром Совета Европы Дуней Миятович, когда она заявила в ходе брифинга что ей не дали визу "по-моему, на Украину куда-то". Миятович тут же это опровергла, и Захарова сказала, что ведомство ошиблось.
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Теги:
Политика , Мария Захарова , Сергей Лавров , МИД , Совет Европы , РИА Новости
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