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Комиссия Думы по этике на следующей неделе может рассмотреть обращение СФ по Рашкину 

ТАСС + ещё 6 2 часа назад
В Думе рассмотрят обращение СФ по Рашкину
Фото: РИА Новости
Комиссия Госдумы по вопросам контроля за достоверностью сведений о доходах, представляемых депутатами, мандатным вопросам и вопросам депутатской этики может на следующей неделе рассмотреть поступившее в нижнюю палату из Совета Федерации обращение в связи с высказываниями депутата от КПРФ Валерия Рашкина. Об этом ТАСС в четверг сообщил глава комиссии Отари Аршба.
"Да, только что, утром [обращение] поступило", — сказал он.
Аршба напомнил, что после заседания Госдумы в четверг депутаты направятся в свои регионы.
"На следующей неделе, скорее всего, мы соберемся и обсудим", — добавил он.
В ходе пленарного заседания Думы 5 ноября Рашкин без каких-либо доказательств утверждал, что власти Московской области стоят за "преследованиями" в отношении директора подмосковного совхоза имени В. И. Ленина Павла Грудинина, а вице-спикер Совфеда Юрий Воробьев якобы препятствовал проведению проверки в отношении обвиняемого в убийствах экс-сенатора Рауфа Арашукова.
6 ноября спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко в связи с этим дала поручение направить обращение в комиссию Госдумы по этике. Поступивший в комиссию по этике документ подписан главой комитета СФ по регламенту и организации парламентской деятельности Вячеславом Тимченко.
Арашуков 30 января был лишен неприкосновенности и задержан в зале заседаний Совета Федерации. Это стало первым подобным случаем в истории верхней палаты российского парламента. Ему предъявлены обвинения в участии в преступном сообществе (ч. 3 ст. 210 УК РФ), давлении на свидетеля (ч. 4 ст. 309 УК РФ) и убийстве (ч. 2 ст. 105 УК РФ).
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Теги:
Политика , Валентина Матвиенко , Павел Грудинин , Вячеслав Тимченко , Валерий Рашкин , Юрий Воробьев , Госдума , Совет Федерации , КПРФ , Правительство московской области , ИТАР-ТАСС
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