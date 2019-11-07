В Думе рассмотрят обращение СФ по Рашкину

Комиссия Думы по этике на следующей неделе может рассмотреть обращение СФ по Рашкину

Комиссия Госдумы по вопросам контроля за достоверностью сведений о доходах, представляемых депутатами, мандатным вопросам и вопросам депутатской этики может на следующей неделе рассмотреть поступившее в нижнюю палату из Совета Федерации обращение в связи с высказываниями депутата от КПРФ Валерия Рашкина . Об этом ТАСС в четверг сообщил глава комиссии Отари Аршба.

"Да, только что, утром [обращение] поступило", — сказал он.

Аршба напомнил, что после заседания Госдумы в четверг депутаты направятся в свои регионы.

"На следующей неделе, скорее всего, мы соберемся и обсудим", — добавил он.

6 ноября спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко в связи с этим дала поручение направить обращение в комиссию Госдумы по этике. Поступивший в комиссию по этике документ подписан главой комитета СФ по регламенту и организации парламентской деятельности Вячеславом Тимченко

Арашуков 30 января был лишен неприкосновенности и задержан в зале заседаний Совета Федерации. Это стало первым подобным случаем в истории верхней палаты российского парламента. Ему предъявлены обвинения в участии в преступном сообществе (ч. 3 ст. 210 УК РФ), давлении на свидетеля (ч. 4 ст. 309 УК РФ) и убийстве (ч. 2 ст. 105 УК РФ).