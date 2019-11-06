Аксенов сообщил об отставках в Крыму

Три вице-премьера правительства Крыма ушли в отставку

Три заместителя председателя Совета министров РК покинули свои посты. Об этом сообщил глава Крыма Сергей Аксенов.

— Сегодня в правительстве республики произойдут серьезные кадровые изменения, — написал он в Facebook. — Они касаются моих заместителей Дмитрия Полонского, Аллы Пашкуновой и Ларисы Опанасюк, с которыми мы работали вместе более пяти лет. Утром я провел рабочую встречу с ними и поблагодарил всех троих за плодотворную совместную работу.

Полонский возглавит инвестиционную компанию, но останется в команде Аксенова в качестве советника главы республики по внутренней и информационной политике. Все направления, которые ранее курировал Полонский, Аксенов будет курировать лично. Это внутренняя политика, межнациональные отношения, средства массовой информации и связь.

Чем будут заниматься Пашкунова и Опанасюк, он не сообщил. Лишь выразил уверенность, что они тоже продолжат успешно работать на благо республики.

Напомним, Пашкунова занимала пост с октября 2014 года и курировала социальную сферу. А Опанасюк работала с февраля 2014 года и совмещала пост вице-премьера с должностью руководителя аппарата. Она курировала культуру, туристическую отрасль, юридическую сферу и вопросы взаимодействия органов власти. Полонский был вице-премьером с октября 2014 года, до июня 2018 совмещал эту должность с постом министра внутренней политики, информации и связи.