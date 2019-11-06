Ещё
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

Три вице-премьера правительства Крыма ушли в отставку 

Российская Газета 49 минут назад
Аксенов сообщил об отставках в Крыму
Фото: Twitter
Три заместителя председателя Совета министров РК покинули свои посты. Об этом сообщил глава Крыма Сергей Аксенов.
— Сегодня в правительстве республики произойдут серьезные кадровые изменения, — написал он в Facebook. — Они касаются моих заместителей Дмитрия Полонского, Аллы Пашкуновой и Ларисы Опанасюк, с которыми мы работали вместе более пяти лет. Утром я провел рабочую встречу с ними и поблагодарил всех троих за плодотворную совместную работу.
Полонский возглавит инвестиционную компанию, но останется в команде Аксенова в качестве советника главы республики по внутренней и информационной политике. Все направления, которые ранее курировал Полонский, Аксенов будет курировать лично. Это внутренняя политика, межнациональные отношения, средства массовой информации и связь.
Чем будут заниматься Пашкунова и Опанасюк, он не сообщил. Лишь выразил уверенность, что они тоже продолжат успешно работать на благо республики.
Напомним, Пашкунова занимала пост с октября 2014 года и курировала социальную сферу. А Опанасюк работала с февраля 2014 года и совмещала пост вице-премьера с должностью руководителя аппарата. Она курировала культуру, туристическую отрасль, юридическую сферу и вопросы взаимодействия органов власти. Полонский был вице-премьером с октября 2014 года, до июня 2018 совмещал эту должность с постом министра внутренней политики, информации и связи.
Видео дня. Десятки жилых домов рухнули в гигантскую яму
Российская Газета: последние новости
МИД Эстонии порекомендовал президенту страны не ездить в Москву на 9 мая МИД Эстонии порекомендовал президенту страны не ездить в Москву на 9 мая Песков назвал резонансным убийство Эльджаркиевых Песков назвал резонансным убийство Эльджаркиевых МИД РФ: Вступление Северной Македонии в НАТО подорвет стабильность в Европе МИД РФ: Вступление Северной Македонии в НАТО подорвет стабильность в Европе
Комментарии1 
Теги:
Политика , Дмитрий Полонский , Республика Крым
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
В деле о грузовике с 39 трупами снова появилась Россия
В деле о грузовике с 39 трупами снова появилась Россия 30
ЧП в Шереметьево: Boeing не долетел до пункта назначения
ЧП в Шереметьево: Boeing не долетел до пункта назначения 35
Америка нашла китайскую замену СССР
Америка нашла китайскую замену СССР 13
Российский патруль забросали камнями в Сирии
Российский патруль забросали камнями в Сирии 549
«Тупые люди»: Украина столкнулась с очередной бедой
«Тупые люди»: Украина столкнулась с очередной бедой 86
Видео
«Ядерный шантаж»: Иран напугал США
01:08
«Ядерный шантаж»: Иран напугал США
В мире Армия
Денег нет: Почему Сербия отказалась от С-400
02:49
Денег нет: Почему Сербия отказалась от С-400
В мире Армия
ЧП в Шереметьево: Boeing не долетел до пункта назначения
00:39
ЧП в Шереметьево: Boeing не долетел до пункта назначения
Происшествия
В деле о грузовике с 39 трупами снова появилась Россия
03:30
В деле о грузовике с 39 трупами снова появилась Россия
Происшествия Криминал
Гагарина чуть не расплакалась в ЛДС «Сибирь»
06:06
Гагарина чуть не расплакалась в ЛДС «Сибирь»
Шоу-бизнес
Путин ополчился на «пещерных русофобов»
00:45
Путин ополчился на «пещерных русофобов»
Политика
Экс-солист «Агаты Кристи» спел для солдат в Донбассе
00:44
Экс-солист «Агаты Кристи» спел для солдат в Донбассе
Общество Конфликты
Кремль отреагировал на убийство главы центра «Э» Ингушетии
07:40
Кремль отреагировал на убийство главы центра «Э» Ингушетии
Политика Криминал
Российский пилот пустил за штурвал случайную девушку
01:04
Российский пилот пустил за штурвал случайную девушку
Происшествия
«В Кремле поставят жирный крест на Зеленском»
01:11
«В Кремле поставят жирный крест на Зеленском»
Украина В мире
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2019
Мобильная версия Наша команда Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение