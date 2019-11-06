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МИД указал на риски вступления Северной Македонии в НАТО 

Деловая газета «Взгляд» + ещё 4 41 минуту назад
МИД увидел риски вступления Северной Македонии в НАТО
Фото: РИА Новости
Процесс расширения НАТО, в том числе возможное вступление в альянс Северной Македонии, подрывает доверие и стабильность на европейском континенте, ведет к усилению конфронтации, заявил директор четвертого Европейского департамента МИД России Юрий Пилипсон.
Пилипсон заявил, что «позиция России относительно расширения НАТО хорошо известна» — Москва считает, что этот процесс «сам по себе носит деструктивный характер, подрывает доверие и стабильность на европейском континенте, ведет к усилению конфронтации», передает РИА «Новости».
«Вступление в альянс все новых членов, включая Северную Македонию (она может примкнуть к НАТО уже в ближайшие месяцы), рассматриваем именно под этим углом зрения», — добавил он.
Подчеркивается, что дело не в военной угрозе, которую северомакедонцы могли бы представлять для России, а в совокупности рисков для европейской безопасности, «которая должна обеспечиваться абсолютно другими методами, а не вовлечением этой страны в антироссийскую политику и военное планирование альянса».
Пилипсон сообщил также, что новый посол Греции в России Екатерина Насика прибудет в Москву 7 ноября.
«Желаем ей успехов в ответственной служебной миссии и приятных впечатлений о нашей стране», — сказал он.
Напомним, Греция и Македония в июне 2018 года подписали соглашение, разрешающее многолетний спор о названии бывшей югославской республики и открывает Скопье путь в НАТО и Евросоюз, но вызывает критику как в Греции, так и в самой Македонии.
В данный момент идет процесс ратификации протокола о вступлении Северной Македонии в НАТО.
В октябре сенат США проголосовал за принятие Северной Македонии в НАТО, в ноябре генеральный секретарь альянса Йенс Столтенберг заявил, что Скопье готовится присоединиться к организации уже через несколько месяцев.
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Теги:
Политика , Армия , В мире , Йенс Столтенберг , МИД , ЕС , Сенат США , НАТО , РИА Новости , Москва
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