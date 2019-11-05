«Пещерные русофобы»: Путин о попытках вытеснить русский язык

Президент России Владимир Путин призвал не называть русский язык оружием, чтобы с ним не боролись как с оружием. Об этом он заявил во время заседания Совета по русскому языку, передает ТАСС.

«Давайте не будем употреблять таких слов. В этом есть смысл — не употреблять их, потому что если это оружие, то с ним начнут бороться как с оружием. С ним и так борются, но из других соображений», — отреагировал Путин на слова своего советника Владимира Толстого, назвавшего русский язык «мощным оружием».

Президент заявил, что русский язык «искусственно, грубо и бесцеремонно» стараются «вытеснить на периферию», причем это делают не только «пещерные русофобы», «разного рода маргиналы» и «агрессивные националисты» — в некоторых странах это становится «вполне официальной государственной политикой».

По его мнению, за такой политикой стоит «все то же давление, прямое нарушение прав человека, в том числе — права на родную речь, на культуру и историческую память».

В ходе заседания Путин поставил задачу сохранить русский язык в мире. Для этого, по мнению президента, необходимо обеспечить высокий уровень грамотности граждан России и реализовать действенную систему поддержки русского языка за рубежом.

Президент назвал темы, связанные с русским языком, одними из наиболее важных «как для страны в целом, так и для каждого гражданина, для соотечественников и миллионов людей по всему миру, которые говорят на русском языке, используют его в работе, в творчестве, в общении».