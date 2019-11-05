Кремль отреагировал на убийство главы центра «Э» Ингушетии

«Идет работа»: Кремль об убийстве главы центра «Э» Ингушетии

Президенту России Владимиру Путину доложено об убийстве начальника Центра противодействия экстремизму (ЦПЭ) МВД Ингушетии Ибрагима Эльджаркиева и его брата нейрохирурга Ахмеда Эльджаркиева. Об этом сообщил журналистам пресс-секретарь президента Дмитрий Песков, передает ТАСС.

Он отметил, что давать какие-либо оценки действиям следствия пока рано.

«Идет работа, нужно дождаться ее результатов», — пояснил Песков.

Исполнители и заказчики этого преступления должны быть найдены, добавил представитель Кремля.

Как ранее сообщал «Рамблер», руководитель Центра противодействия экстремизму МВД Ингушетии Ибрагим Эльджаркиев и его брат Ахмед Эльджаркиев были застрелены 2 ноября на улице Академика Анохина в Москве. Нападавший произвел не менее 10 выстрелов. По версии следствия, убийство Эльджаркиева носит заказной характер и связано с его служебной деятельностью.