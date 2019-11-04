Путин назначил новых судей

Президент Владимир Путин подписал указ о назначении новых судей в федеральные арбитражи. Также он назначил своих представителей в региональных квалификационных коллегиях судей.

Кроме того, были назначены заместители председателей Нижегородского, Новгородского, Сахалинского, Тюменского, Челябинского и Югорского областных судов. Новые люди заняли должности в районных, военных и арбитражных судах.