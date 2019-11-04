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Путин назначил новых судей 

News.ru + ещё 1 1 час назад
Путин назначил новых судей
Фото: РИА Новости
Президент Владимир Путин подписал указ о назначении новых судей в федеральные арбитражи. Также он назначил своих представителей в региональных квалификационных коллегиях судей.
Зампредседателя Четвёртого кассационного суда общей юрисдикции стал Яков Волков, Верховного Суда Удмуртии — Владимир Калмыков, а областного суда Владимира — Сергей Шишкин. Документ размещён на портале правовой информации.
Кроме того, были назначены заместители председателей Нижегородского, Новгородского, Сахалинского, Тюменского, Челябинского и Югорского областных судов. Новые люди заняли должности в районных, военных и арбитражных судах.
Ранее News.ru писал, что от занимаемых должностей освобождены высокопоставленные чиновники МВД, СК и МЧС. Своих постов лишились руководитель четвёртого следственного управления Главного следственного управления СК РФ Руслан Ибиев, главный инспектор МВД Ефрем Романов, министр внутренних дел по Карачаево-Черкессии Игорь Трифонов, начальник управления МВД по Тюменской области Юрий Алтынов.
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Теги:
Политика , Игорь Трифонов , Яков Волков , Руслан Ибиев , Владимир Калмыков , Сергей Шишкин , Владимир Путин , МЧС , СКР , МВД , Удмуртская Республика
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