Ещё
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

Путин уволил генералов СК, МЧС и МВД, в том числе обвиняемого в мошенничестве Мельникова 

ТАСС + ещё 2 34 минуты назад
Президент России Владимир Путин своим указом освободил от занимаемых должностей более 10 генералов Следственного комитета РФ, МЧС и МВД.
Как следует из указа президента, опубликованного в понедельник на официальном интернет-портале правовой информации, в их числе генерал-майор полиции, первый заместитель начальника Главного управления по обеспечению охраны общественного порядка МВД России Александр Мельников, который содержится в СИЗО по обвинению в мошенничестве.
Всего указом главы государства от должностей освобождены шесть генералов МЧС, четыре — МВД и один — СК.
ТАСС: последние новости
Путин заявил, что российское общество сообща может ответить на любые вызовы Путин заявил, что российское общество сообща может ответить на любые вызовы На приеме в Кремле гостям предложили свекольные пельмени и шербет из антоновки На приеме в Кремле гостям предложили свекольные пельмени и шербет из антоновки МИД Эстонии не готовит визит президента страны в Москву на День Победы МИД Эстонии не готовит визит президента страны в Москву на День Победы 
Теги:
Политика , Владимир Путин , Александр Мельников , МЧС , СКР , МВД , ФСИН
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
ЧП в Петербурге: в роддоме рухнул лифт с людьми
ЧП в Петербурге: в роддоме рухнул лифт с людьми 3
Москва и Вашингтон попали в ловушку Эрдогана
Москва и Вашингтон попали в ловушку Эрдогана 20
На испытаниях космического корабля США произошло ЧП
На испытаниях космического корабля США произошло ЧП 14
Зачем МИД Украины лает на «российского слона»
Зачем МИД Украины лает на «российского слона» 33
Киселёв назвал ответственных за протесты в России
Киселёв назвал ответственных за протесты в России 362
Видео
Москва выдвинула новое обвинение Киеву
02:10
Москва выдвинула новое обвинение Киеву
Украина Политика
Путин назвал условие успешного развития России
01:19
Путин назвал условие успешного развития России
Политика
Свекольные пельмени и шербет: чем угощают в Кремле
02:43
Свекольные пельмени и шербет: чем угощают в Кремле
Политика Другое
«Великой Европы не существует без России»
00:26
«Великой Европы не существует без России»
В мире
Белорусы штурмовали ТЦ ради бесплатных обедов
00:26
Белорусы штурмовали ТЦ ради бесплатных обедов
Общество
Москвичам пообещали аномальный ноябрь
01:19
Москвичам пообещали аномальный ноябрь
Погода Новости Москвы
Лучшей исполнительницей из России стала украинка
03:41
Лучшей исполнительницей из России стала украинка
Шоу-бизнес Другое
«Пустой взгляд»: певицу МакSим заподозрили в неадекватности
00:09
«Пустой взгляд»: певицу МакSим заподозрили в неадекватности
Шоу-бизнес
Свидетели описали убийц главы ингушского центра «Э»
07:40
Свидетели описали убийц главы ингушского центра «Э»
Происшествия
Украинские силовики «саботировали указания Зеленского»
02:10
Украинские силовики «саботировали указания Зеленского»
В мире Украина
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2019
Мобильная версия Наша команда Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение