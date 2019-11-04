Президент России Владимир Путин своим указом освободил от занимаемых должностей более 10 генералов Следственного комитета РФ, МЧС и МВД.
Как следует из указа президента, опубликованного в понедельник на официальном интернет-портале правовой информации, в их числе генерал-майор полиции, первый заместитель начальника Главного управления по обеспечению охраны общественного порядка МВД России Александр Мельников, который содержится в СИЗО по обвинению в мошенничестве.
Всего указом главы государства от должностей освобождены шесть генералов МЧС, четыре — МВД и один — СК.