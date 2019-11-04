Свекольные пельмени и шербет: чем угощают в Кремле

Вручение премий в Кремле: стало известно, чем угощали гостей

Сегодня президент РФ Владимир Путин вручил премию за вклад в укрепление единства российской нации, а также ордена Дружбы иностранным гражданам. Награды вручены "за особые заслуги в укреплении мира, дружбы, сотрудничества и взаимопонимания между народами". Награды получили, в частности, советник президента Ливана Амаль Абу-Зейд, гендиректор оперного театра "Колон" в Буэнос-Айресе Мария Виктория Алькарас, председатель правления общественного объединения "Славянский культурный центр" Татьяна Кузина , председатель Национального движения "Русофилы" в Болгарии Николай Симеонов Малинов, мэр французского города Монпелье Филипп Сорель , генеральный директор итальянской Группы Enel Франческо Стараче.

После церемонии в Георгиевском зале Кремля состоялся торжественный прием. Гостям были предложены на горячее свекольные пельмени с перепелкой, морской окунь с овощами, а также салат из карельской форели с огурцами. На десерт были поданы шербет из антоновки, имбирный мусс и мороженое из белого шоколада.

На церемонии награждения гости благодарили главу государства за оказанную честь и приглашали посетить их страну. Так, почетный консул РФ на Крите Николаос Даскаландонакис пригласил президента России посетить остров. Даскаландонакис назвал это приглашение "меньшим из того, чем он может отблагодарить за оказанную честь".

Его коллега — почетный консул РФ в филиппинских провинциях Себу, Аклан и Бохоль Арми Лопес Гарсия пригласила Владимира Путина на Филиппины. Назвав россиян и филиппинцев братьями и сестрами, которые обрели друг друга, Гарсия сказала, что главу российского государства ждут на Филиппинах "с нетерпением".