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Путин и патриарх Кирилл посетили выставку «Память поколений» в Манеже 

ТАСС 1 час назад
Путин и патриарх посетили выставку «Память поколений»
Фото: РИА Новости
Президент России Владимир Путин и патриарх Московский и всея Руси Кирилл осмотрели в Манеже выставку "Память поколений: Великая Отечественная война в изобразительном искусстве". На выставке президента и предстоятеля РПЦ сопровождают министр культуры РФ Владимир Мединский, мэр Москвы Сергей Собянин, гендиректор Третьяковской галереи Зельфира Трегулова, а также митрополит Псковский и Порховский Тихон, глава Патриаршего совета по культуре.
Выставка проходит в рамках церковно-общественной выставки-форума "Православная Русь — ко Дню народного единства". Экспозиция объединяет в себе знаковые произведения выдающихся художников, скульпторов и фотографов из 44 музеев и частных галерей из более чем 30 городов России.
По традиции на выставку в Манеже специально привезли реликвию: в этом году это образ святителя Николая Чудотворца, написанный в начале XVII века. Икона была передана в 1897 году флотскому экипажу яхты "Царевна" императрицы Марии Федоровны, затем находилась на императорской яхте "Штандарт" Николая II. С начала 30-х годов ХХ века образ находится в Санкт-Петербургском Николо-Богоявленском морском соборе.
Перед осмотром экспозиции Путин и патриарх Кирилл подошли к иконе, затем им показали макет нового мемориального комплекса, который будет возведен подо Ржевом на месте боев 1942-1943 гг. в память обо всех солдатах ВОВ. Как рассказал президенту Мединский, на поле, где планируется установить мемориал, погибли порядка 60 тысяч человек, до сих ведутся раскопки, и останки порядка 500 человек там находят каждый год.
Путин также ознакомился с полотнами, представленными в залах Манежа в рамках выставки. Особое внимание президента министр обратил на картину Аркадия Пластова "Фашист пролетел", "Фронтовую дорогу" Юрия Пименова, портрет героя СССР Александра Осипенко кисти Петра Кончаловского, пейзажную композицию "Окраина Москвы. Ноябрь 1941 года" художника Александра Дейнека, бронзовую скульптуру Евгения Вучетича "Последний бой генерала Ефремова", которая хранится в Третьяковской галерее.
"Каждая третья картина реставрировалась специально к выставке и каждая третья картина никогда не выставлялась в Манеже", — также рассказал президенту и патриарху Мединский.
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Теги:
Политика , Аркадий Пластов , Петр Кончаловский , Зельфира Трегулова , Сергей Собянин , Владимир Мединский , Николай II , Патриарх Кирилл , Юрий Пименов , Александр Осипенко , Владимир Путин , Евгений Вучетич , Москва
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