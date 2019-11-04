Путин и патриарх посетили выставку «Память поколений»

Путин и патриарх Кирилл посетили выставку «Память поколений» в Манеже

Выставка проходит в рамках церковно-общественной выставки-форума "Православная Русь — ко Дню народного единства". Экспозиция объединяет в себе знаковые произведения выдающихся художников, скульпторов и фотографов из 44 музеев и частных галерей из более чем 30 городов России.

По традиции на выставку в Манеже специально привезли реликвию: в этом году это образ святителя Николая Чудотворца, написанный в начале XVII века. Икона была передана в 1897 году флотскому экипажу яхты "Царевна" императрицы Марии Федоровны, затем находилась на императорской яхте "Штандарт" Николая II . С начала 30-х годов ХХ века образ находится в Санкт-Петербургском Николо-Богоявленском морском соборе.

Перед осмотром экспозиции Путин и патриарх Кирилл подошли к иконе, затем им показали макет нового мемориального комплекса, который будет возведен подо Ржевом на месте боев 1942-1943 гг. в память обо всех солдатах ВОВ. Как рассказал президенту Мединский, на поле, где планируется установить мемориал, погибли порядка 60 тысяч человек, до сих ведутся раскопки, и останки порядка 500 человек там находят каждый год.