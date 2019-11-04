В России отреагировали на планы свержения Зеленского

В Госдуме прокомментировали заявление о попытках свержения Зеленского

По словам дпепутата, заявления Лукаш — это без сомнения «тревожный звонок».

«Ему вменяют в вину всё: и обмен пленными, и разведение войск в Донбассе. Тем более, ультраправые выставляют это как предательство Украины, хотя внятно объяснить, в чём заключается капитуляция Зеленского перед странами нормандской четверки, не могут», — сказал он.

По словам Бальбека, в случае попыток силового свержения или «быстрого госпереворота» ничего хорошего ждать не придётся.

«Нужно ли это сегодняшней Украине? Обществу точно нет, а вот тем, кто греет руки на войне в Донбассе, этот конфликт нужен, как воздух, и они сделают что угодно, только бы он не прекращался», — считает Бальбек.

Ранее Лукаш заявила, что некоторые политики пытаются использовать процесс разведения сил в Донбассе в качестве повода для лишения власти Зеленского.

Она также отметила, что у Зеленского нет готовых поддержать его силовиков.