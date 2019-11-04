В России отреагировали на планы свержения Зеленского

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В Госдуме прокомментировали заявление о попытках свержения Зеленского 

RT на русском 37 минут назад
Депутат Госдумы от Крыма Руслан Бальбек прокомментировал RT заявление бывшего министра юстиции Украины Елены Лукаш о том, что некоторые политики пытаются использовать процесс разведения сил в Донбассе в качестве повода для лишения власти украинского президента Владимира Зеленского.
В Киеве заявили о попытке свергнуть Зеленского
По словам дпепутата, заявления Лукаш — это без сомнения «тревожный звонок».
«Ему вменяют в вину всё: и обмен пленными, и разведение войск в Донбассе. Тем более, ультраправые выставляют это как предательство Украины, хотя внятно объяснить, в чём заключается капитуляция Зеленского перед странами нормандской четверки, не могут», — сказал он.
По словам Бальбека, в случае попыток силового свержения или «быстрого госпереворота» ничего хорошего ждать не придётся.
«Нужно ли это сегодняшней Украине? Обществу точно нет, а вот тем, кто греет руки на войне в Донбассе, этот конфликт нужен, как воздух, и они сделают что угодно, только бы он не прекращался», — считает Бальбек.
Ранее Лукаш заявила, что некоторые политики пытаются использовать процесс разведения сил в Донбассе в качестве повода для лишения власти Зеленского.
Она также отметила, что у Зеленского нет готовых поддержать его силовиков.
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Комментарии90 
Теги:
Политика , Видео , Руслан Бальбек , Владимир Зеленский , Елена Лукаш , Госдума , Республика Крым
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