Главу Эстонии отговаривают от поездки в Москву

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Глава МИД Эстонии рекомендует президенту не ехать в Москву на 9 мая 

News.ru + ещё 1 54 минуты назад
Министр иностранных дел Эстонии Урмас Рейнсалу порекомендовал президенту Керсти Кальюлайд отказаться от визита в Москву 9 мая. По словам главы дипведомства, он «крайне скептически» относится к возможной поездке главы государства в том случае, если будет получено приглашение.
В конечном итоге это решение должен принять президент, но я относился бы к этому с большой осторожностью, — приводит слова Рейнсалу портал эстонского телерадиовещания ERR.
Отвечая на вопрос, рекомендует ли он президенту не ехать в Москву, министр ответил «да».
В конце октября канцелярия главы эстонского государства сообщила, что президент Кальюлайд еще не получила приглашение посетить Москву 9 мая 2020 года для участия в мероприятиях, посвященных 75-летию Победы в Великой Отечественной войне. РФ пока не прислала ответ на отправленное 15 октября Кальюлайд приглашение российскому президенту Владимиру Путину на VIII Всемирный конгресс финно-угорских народов. Он пройдет с 17 по 19 июня 2020 года в Тарту.
По мнению эстонского политолога Эдуарда Тинна, президент решилась на такой шаг, потому что хочет развивать отношения с Москвой. Приглашения на конгресс финно-угорских народов также получили президенты Венгрии и Финляндии Янош Адер и Саули Ниинистё. В канцелярии Кальюлайд отметили, что это мероприятие поможет установить добрососедские отношения, а также поспособствует налаживанию сотрудничества в регионе Балтийского моря, писал News.ru.
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Теги:
Политика , Видео , Прибалтика , Керсти Кальюлайд , Владимир Путин , МИД , Москва , Эстония
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