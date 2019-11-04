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Песков отметил прагматизм молодых специалистов 

Деловая газета «Взгляд» 2 часа назад
Песков отметил прагматизм молодых специалистов
Фото: ТАСС
После распада СССР люди стремились работать в ларьках, а не получать высшее образование, но этот период уже завершился, заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.
«Люди не хотели учиться, они все хотели работать в ларьках и не понимали, нужно ли получить высшее образование», — приводит его слова ТАСС со ссылкой на канал «Россия 1».
Как заявил Песков, «мы прошли, слава богу, через этот период», сейчас наступил период «технологической трансформации». Он отметил, что следует ждать «каких-то преобразований, масштаб которых мы с вами даже не можем точно сформулировать».
Он пояснил, что там, где раньше требовались плотники, сейчас «нужны специалисты по деревообрабатывающему станку с числовым программным управлением».
Как заявил Песков, «кто-то должен думать о том, что нужно экономике, в экономике что нужно конкретным компаниям и предприятиям, какие профессии, какие учебные заведения их готовят».
Оценивая специалистов нового поколения, Песков подчеркнул, что у них «горят глаза». Пресс-секретарь президента России заявил: «Люди знают, что они хотят в следующий год своей жизни, через пять лет, через 10 лет. И они знают, что могут, как могут себя предложить, и сколько за это будут получать». Он отметил этот «абсолютно новый прагматичный характер» в оценке жизни.
«А если каждый устраивает свою собственную жизнь, он, соответственно, устраивает жизнь всей страны», — сказал Песков.
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Теги:
Политика , Дмитрий Песков , ИТАР-ТАСС
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