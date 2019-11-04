Жириновский нашёл виноватых в проблемах Украины

По его мнению, население Украины за 28 лет независимости сократилось почти в 2 раза.

Жириновский также вспомнил о том, что после Великой Отечественной войны население быстро достигло довоенных показателей, так как людям хотелось жить.

"Сами украинцы не хотят Украины!" — приводит РИА Новости слова политика.

Он также предположил, что его позицию разделяет как политическая элита Украины, так и украинский народ.

Ранее News.ru писал о том, что Жириновский осудил снос барельефа маршала Жукова в Одессе. Политик отметил, что когда-нибудь украинцам будет стыдно за то, что происходит в стране сейчас. Он отметил, что такого поступка украинцам не простят даже их дети.