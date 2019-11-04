Ещё
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

Жириновский нашёл виноватых в проблемах Украины 

News.ru + ещё 1
«Сами украинцы не хотят Украины!»
Фото: Kremlin Pool/Global Look Press
Руководитель фракции ЛДПР Владимир Жириновский обвинил украинцев в нежелании строить своё государство.
По его мнению, население Украины за 28 лет независимости сократилось почти в 2 раза.
Жириновский также вспомнил о том, что после Великой Отечественной войны население быстро достигло довоенных показателей, так как людям хотелось жить.
"Сами украинцы не хотят Украины!" — приводит РИА Новости слова политика.
Он также предположил, что его позицию разделяет как политическая элита Украины, так и украинский народ.
Ранее News.ru писал о том, что Жириновский осудил снос барельефа маршала Жукова в Одессе. Политик отметил, что когда-нибудь украинцам будет стыдно за то, что происходит в стране сейчас. Он отметил, что такого поступка украинцам не простят даже их дети.
Видео дня. Зеленского пропустили через «коридор позора»
News.ru: последние новости
Мария Захарова назвала фейком статью NYT о проблемах дипломата США в РФ Мария Захарова назвала фейком статью NYT о проблемах дипломата США в РФ Путин ждёт необходимых условий для встречи «нормандской четвёрки» Путин ждёт необходимых условий для встречи «нормандской четвёрки» Песков назвал кулак Путина «чудесной рекомендацией» Песков назвал кулак Путина «чудесной рекомендацией» 
Теги:
Политика , В мире , Владимир Жириновский , ЛДПР , РИА Новости
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
«Назло всем построим державу»
«Назло всем построим державу» 60
Россияне получат больше выходных
Россияне получат больше выходных 22
Пираты похитили моряков у берегов Бенина
Пираты похитили моряков у берегов Бенина
Топ-менеджер McDonald’s поплатился за служебный роман
Топ-менеджер McDonald’s поплатился за служебный роман
Названа самая опасная страна Европы
Названа самая опасная страна Европы 48
Видео
На юге России может открыться купальный сезон
00:30
На юге России может открыться купальный сезон
Погода Общество
Захарова разобрала фейк The New York Times
02:55
Захарова разобрала фейк The New York Times
Политика Другое
«Меня спас Чернышев»: Навка едва не разбилась
05:56
«Меня спас Чернышев»: Навка едва не разбилась
Шоу-бизнес
Умерла Мари Лафоре
03:05
Умерла Мари Лафоре
В мире Европа
«Меня обманывали»: Игорь Крутой рассказал о болезни
01:43
«Меня обманывали»: Игорь Крутой рассказал о болезни
Шоу-бизнес
Смерть главы Центра «Э» отпраздновали салютом
00:23
Смерть главы Центра «Э» отпраздновали салютом
Происшествия
Звезда «Убойной силы» объяснила дебош на борту самолета
00:36
Звезда «Убойной силы» объяснила дебош на борту самолета
Шоу-бизнес
Визит Путина в Венгрию вывел Запад из себя
04:00
Визит Путина в Венгрию вывел Запад из себя
Политика
«Роскошные подарки»: Бузова поздравила Симоньян
00:28
«Роскошные подарки»: Бузова поздравила Симоньян
Шоу-бизнес
Латвия готовится нейтрализовать «зеленых человечков»
01:39
Латвия готовится нейтрализовать «зеленых человечков»
Армия В мире
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2019
Мобильная версия Наша команда Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение