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Песков сообщил о готовности Путина к нормандскому саммиту 

RT на русском + ещё 7 1 час назад
Песков сообщил о готовности Путина к нормандскому саммиту
Фото: РИА Новости
Пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков в эфире программы «Москва. Кремль. Путин» на канале «Россия 1» сообщил о готовности президента страны Владимира Путина к участию в нормандском саммите в условиях срочной необходимости.
Он отметил, что президент неоднократно заявлял о своей заинтересованности в продолжении саммитов в нормандском формате и готовности к любым встречам.
«Он ждёт результатов подготовки и ждёт, когда условия непосредственно приведут нас к срочной необходимости встречи лидеров нормандского формата», — цитирует ТАСС Пескова.
Ранее глава МИД Украины Вадим Пристайко заявил, что Киев выполняет условия, необходимые для проведения нормандского саммита, и в настоящее время дата встречи зависит от российской стороны.
В октябре в Кремле опровергли сообщения о том, что саммит пройдёт 15 ноября и будет включать в себя встречу Путина и украинского лидера Владимира Зеленского.
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Теги:
Политика , Дмитрий Песков , Вадим Пристайко , Владимир Зеленский , Владимир Путин , МИД , ИТАР-ТАСС , Москва
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