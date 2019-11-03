Песков сообщил о готовности Путина к нормандскому саммиту

Он отметил, что президент неоднократно заявлял о своей заинтересованности в продолжении саммитов в нормандском формате и готовности к любым встречам.

«Он ждёт результатов подготовки и ждёт, когда условия непосредственно приведут нас к срочной необходимости встречи лидеров нормандского формата», — цитирует ТАСС Пескова.

Ранее глава МИД Украины Вадим Пристайко заявил, что Киев выполняет условия, необходимые для проведения нормандского саммита, и в настоящее время дата встречи зависит от российской стороны.