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В посольстве РФ отреагировали на съемки сериала об отравлении Скрипалей 

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В посольстве РФ раскритиковали сериал о Скрипалях
Фото: Andrew Parsons ZUMAPRESS.com Globallookpress
Фильм не может заменить полноценное расследование инцидента, заявили в дипмиссии.
Посольство России в Великобритании оценило начало съемок мини-сериала по мотивам отравления россиян Сергея и Юлии Скрипалей в городе Солсбери. В дипмиссии выразили сожаление относительно того, что британские журналисты предпочитают работать по этому делу «в художественных жанрах».
В посольстве пояснили, что комментировать картину, которая еще не вышла в свет, затруднительно, однако отметили, что она не сможет заменить полноценное расследование инцидента.
«Вызывает сожаление, что британские журналисты, вместо того чтобы требовать от собственных властей ответов на многочисленные вопросы относительно произошедшего, предпочитают работать по Солсбери в художественных жанрах. Это не только не помогает установлению истины, но и закрепляет в общественном сознании не подкрепленные доказательствами политизированные версии британских властей», — заявил пресс-секретарь дипмиссии в ответ на запрос «Звезды».
Ранее телерадиовещательная корпорация BBC объявила о работе над съемками трехсерийного художественного фильма об инциденте в Солсбери. Проект позиционируют как художественное осмысление трагедии. Сообщается, что в картине будут задействованы актеры из «Игры престолов» и «Сумерек».
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Теги:
Политика , Юлия Скрипаль , Сергей Скрипаль , Великобритания
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