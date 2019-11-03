Песков назвал кулак Путина «чудесной рекомендацией»

Песков объяснил жест Путина на просьбу выделить 451 млн рублей

Так в программе «Москва. Кремль. Путин» на телеканале «Россия 1» представитель Кремля прокомментировал реакцию главы государства на просьбу выделить средства на велодорожку, передает РИА «Новости».

«Ничего себе у вас велодорожки!»: Путин жестом ответил на просьбу выделить 451 миллион на велодорожку pic.twitter.com/GfBiRMjBTx— Дмитрий Смирнов (@dimsmirnov175) 31 октября 2019 г. В четверг во время неформального общения с президентом директор калининградского парка «Куршская коса» рассказал, что планирует построить велодорожку протяженностью 55 километров. Путин переадресовал этот вопрос губернатору Калининградской области Антону Алиханову , однако тот отметил, что парк «Куршская коса» является национальным.

После того, как директор парка отметил, что стоимость велодорожки оценивается в 451 млн рублей, президент в шутку показал ему кулак. Свою реакцию Путин объяснил тем, что многие просьбы начинаются с одних сумм и заканчиваются другими.