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Захарова разобрала фейк The New York Times 

Вести.Ru + ещё 8 1 час назад
Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова назвала "фейком и подлогом в чистом виде" публикацию в субботнем номере газете The New York Times. В статье утверждалось, что в августе российские власти без причин задержали рейс с американским дипломатом.
На своей странице в "Фейсбуке" Захарова назвала этот провал "5 минут, которые подвели The New York Times". Под фейк".
За две недели до публикации российское внешнеполитическое ведомство направило в редакцию разъяснения об инциденте с вылетом американского дипломата в Германию на лечение. В нем утверждается, что борт не только не задерживался, а наоборот — вылетел на 5 минут раньше заявленного. За несколько часов до полета рейс действительно перенесли на час, но задержка была вызвана путаницей в документах: перевозчик ошибочно включил в состав группы иностранных медиков и экипаж. Но документы исправили оперативно, посадка началась за 40 минут до взлета.
В августе издание писало, что борт был задержан из-за летевшего этим рейсом военного атташе. В ноябрьской статье разъяснения, данные российской стороной по поводу задержки рейса, даже не упомянуты. Такой подход к написанию новостей Захарова назвала созданием фейков — располагая полной информацией, копиями полетных документов и пр., газета не только не опубликовала их, но и исказила материалы первоисточника.
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Теги:
Политика , Видео , Мария Захарова , МИД , New York Times
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