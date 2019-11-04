Экс-мэр Грозного извинился за жестокое обращение с жителями

Экс-мэр города Грозного Ислам Кадыров извинился после того, как в сеть попало видео, на котором он, будучи главой чеченской столицы, применяет электрошокер при общении с местными жителями. Свое заявление он сделал в общении с журналистом ЧГТРК «Грозный» Чингизом Ахмадовым.

«Мне нет оправдания, я на сто процентов виноват. Я готов понести наказание за свои ошибки, но я сделал это не со злым умыслом, не в корыстных целях, а для того, чтобы помочь людям, которые стали жертвами аферистов», — сказал собеседник журналиста.

На кадрах, представленных в сюжете ЧГТРК «Грозный», видно, как Ислам Кадыров грубо разговаривает с женщиной, а также бьет ее электрошокером. Таким образом он общался с задержанными якобы за мошенничество местными жителями, угрожая ложным обвинением в финансировании терроризма.

«Эти люди [на видео] живы, они могут подтвердить мои слова, я никого током не пытал, хотел лишь напугать их, чтобы они остановились, поскольку тысячи грозненцев страдали от мошенников, квартирных аферистов. От их действий я как мэр был опозорен перед руководством, поскольку отвечал за все», — сказал он, отвечая на вопросы корреспондента местного телеканала.

По словам бывшего чеченского чиновника, группа мошенников пыталась извлечь выгоду из построенных фондом имени Ахмата-Хаджи Кадырова домов для нуждающихся жителей грозненского поселка. Злоумышленники якобы распускали слухи о том, что эти дома продаются, и обирали людей.

«Эти дома строили на деньги фонда, чтобы помочь людям, это была благотворительность, а кто-то извлекал из этого выгоду. В этой ситуации я оказался опозорен вдвойне, как принадлежащий к роду Кадыровых, как человек, ответственный за все происходящее», — пояснил бывший мэр столицы Чечни.

Вместе с тем он отметил, что общался с женщинами в состоянии эмоционального напряжения. Он хотел, чтобы жительницы таким образом осознали свои ошибки. В то же время он признал, что ошибся, не передав их сразу правоохранителям. «Не хотел, чтоб женщин сажали в тюрьму», — объяснил Ислам Кадыров.

Бывший мэр Грозного также объяснил свое «неадекватное и неподобающее поведение» в общении с местными жительницами последствиями нескольких дорожно-транспортных происшествий.

«Мне 29 раз делали наркоз, говорили пройти лечение и реабилитацию, но я думал, что поступаю правильно, помогаю людям. Сегодня осознаю, что это было неверно. Такое поведение не подобает ни одному из членов команды Кадырова. Мне перед собой сегодня стыдно», — отметил он.

Тем не менее он заявил, что готов отвечать за свои поступки. Кадыров сообщил, что не ищет оправдания. «Мужчина должен иметь мужество отвечать за свои ошибки, признавать их. За все ошибки, которые я совершил, готов понести наказание», — признал экс-чиновник.

Вместе с тем он извинился за «неосознанные ошибки» перед руководством республики, членами фонда, а также перед народом республики.

25 октября чеченская полиция начала проверку в отношении экс-мэра Грозного. Причиной тому стало обращение местной телекомпании в органы. Журналисты предоставили правоохранителям видеозаписи. Кроме того, некоторые кадры появились и на самом телеканале «Грозный». На видео запечатлено жесткое обращение Кадырова с жителями города во время его пребывания на посту главы города. По данным телеканала, Ислам Кадыров применял к задержанным электрошокер и использовал методы психологического воздействия, включая угрозы ложных обвинений.

Автор сюжета Чингиз Ахмадов рассказал, что кадры были сделаны в открытую «личными операторами» Ислама Кадырова. Хронометраж съемки составляет около восьми часов, говорится в сюжете.

О том, что правоохранители начали проверку в связи с всплывшими видеозаписями, сообщил в эфире телеканала «Грозный» замначальника уголовного розыска городского управления МВД Саламбек Мутиев, передает «РИА Новости».

Мутиев рассказал, что в ведомство поступили материалы, которые и стали основанием для проведения проверки.