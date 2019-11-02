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Лавров рассказал о россиянах в тюрьмах США 

Газета.Ru 18 минут назад
Лавров рассказал о россиянах в тюрьмах США
Фото: ТАСС
Глава МИД России Сергей Лавров отметил, что удовлетворен возвращением Марии Бутиной домой, а также рассказал о россиянах, попавших под следствие и в тюрьмы в США. Об этом он сказал в интервью телеканалу "Россия 24".
По его словам, под следствием и в тюрьмах США находятся еще несколько десятков россиян.
"Хорошо, что Бутина вернулась домой", — отметил Лавров.
При этом он добавил, что росcияне Виктор Бут, Константин Ярошенко и Роман Селезнев по-прежнему пребывают в тюрьмах США. Их условия нахождения в местах заключения, по словам Лаврова, далеко не идеальны касательно требований международного права, а также международных договоренноcтей.
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Теги:
Политика , В мире , США , Константин Ярошенко , Роман Селезнев , Мария Бутина , Сергей Лавров , Виктор Бут , МИД
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