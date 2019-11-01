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Россиянам предложили не платить за коммуналку 

Рамблер + ещё 21 18 минут назад
Россиянам предложили не платить за коммуналку
Фото: ТАСС
Граждане РФ должны иметь право не оплачивать услуги ЖКХ, качество которых не удовлетворяет потребителя, считает депутат Госдумы от ЛДПР Василий Власов. Парламентарий оформил предложение в официальном письме и направил его министру строительства и ЖКХ РФ Владимиру Якушеву, сообщает РИА Новости.
В документе Власов пояснил, что избиратели часто жалуются ему на высокие тарифы на услуги ЖКХ, которые по факту не соответствуют санитарно-эпидемиологическим нормам. При этом депутат подчеркнул, что у россиян есть закреплённое постановлением правительства право перерасчитать плату за некачественную «коммуналку», но порядок процедуры настолько сложен и непонятен, что им мало кто пользуется. Власов отметил, что область действия документа необходимо расширить.
«А именно: закрепить право потребителей не оплачивать соответствующие коммунальные услуги в течение всего расчетного периода за сам факт неоказания услуги по бесперебойному круглосуточному горячему и холодному водоснабжению, газоснабжению, электроснабжению, водоотведению, отоплению в течение отопительного периода, и за сам факт несоответствия состава и свойств воды требованиям законодательства РФ о техническом регулировании», — цитирует издание слова Власова из письма министру.
Ранее, как сообщал «Рамблер», депутаты Госдумы предложили ввести в стране единый платежный документ (ЕПД) на оплату услуг ЖКХ. Предполагается, что в ЕПД войдут платежи за содержание и текущий ремонт дома, вывоз мусора и капитальный ремонт. В настоящее время в ряде регионов жильцы вынуждены платить за вышеперечисленные услуги по нескольким квитанциям. Парламентарии отмечают, что таким образом россияне смогут тщательнее рассчитывать расходы и избежать накопления долгов.
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Теги:
Политика , Другое , Василий Власов , Владимир Якушев , Госдума , ЛДПР , РИА Новости
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