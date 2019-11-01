РФ заявила об отсутствии подтверждения смерти аль-Багдади

Россия не может подтвердить смерть лидера террористической группировки «Исламское государство» (ИГ, запрещена в РФ) Абу Бакра аль-Багдади. Об этом сообщил ТАСС директор Службы внешней разведки Сергей Нарышкин.
По его словам, Москва не может говорить о ликвидации террориста «со стопроцентной уверенностью». Это связано с тем, что у нее нет генетического материала, чтобы подтвердить заявления США.
О ликвидации главного террориста мира во время операции в сирийской провинции Идлиб ранее объявил американский лидер Дональд Трамп.