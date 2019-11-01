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Россия заявила об отсутствии подтверждения смерти аль-Багдади 

Lenta.ru + ещё 14 2 часа назад
РФ заявила об отсутствии подтверждения смерти аль-Багдади
Фото: U.S. Department of Defense / Reuters
Россия не может подтвердить смерть лидера террористической группировки «Исламское государство» (ИГ, запрещена в РФ) Абу Бакра аль-Багдади. Об этом сообщил ТАСС директор Службы внешней разведки Сергей Нарышкин.
По его словам, Москва не может говорить о ликвидации террориста «со стопроцентной уверенностью». Это связано с тем, что у нее нет генетического материала, чтобы подтвердить заявления США.
О ликвидации главного террориста мира во время операции в сирийской провинции Идлиб ранее объявил американский лидер Дональд Трамп.
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Теги:
Политика , Происшествия , США , Абу Бакр аль-Багдади , Дональд Трамп , Исламское государство
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