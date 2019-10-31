В КПРФ призвали запретить электронное голосование

Член ЦК КПРФ Сергей Обухов назвал запрет электронного голосования на выборах в России принципиальной позицией партии.
"Принципиальная позиция партии — запретить все формы, как юридически значимые, вот этих всех электронных "штучек". Вот в Германии конституционный суд запретил, и у нас надо запретить. Хотите ГАС "Выборы"? Пусть она у вас будет информационно-справочной системой. Как вспомогательной — пожалуйста, но как имеющей юридическое значение — не знаю", — отметил он, говоря об электронном голосовании на круглом столе "Ремонт избирательной системы России. Как обеспечить честные выборы?".
Он добавил, что введение электронного голосования усложняет контроль за ходом голосования.
"Ну не может бабушка из КПРФ наблюдать в ГАС "Выборах", перекинули ли 200 человек из какого-то региона или не перекинули, нет у нас таких айтишников", — подчеркнул Обухов.
Эксперимент по проведению электронного голосования впервые в стране прошел на трёх участках в Москве во время выборов депутатов Мосгордумы в единый день голосования 8 сентября.