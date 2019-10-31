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Внук саудовского шейха проигнорировал в молитве отца Кадырова 

Lenta.ru 46 минут назад
Внук шейха проигнорировал в молитве отца Кадырова
Фото: @binbaz_saleh
Внук бывшего муфтия Саудовской Аравии Абдель-Азиза ибн База Салих опубликовал в своем Twitter-аккаунте фотографию деда с президентом самопровозглашенной Чеченской Республики Ичкерия Асланом Масхадовым. При этом он не упомянул, что на фотографии также присутствует первый президент Чечни Ахмат-Хаджи Кадыров.
В комментарии к фотографии он отметил, что на снимке изображен Абдель-Азиз ибн Баз и «бывший президент Чечни Аслан Масхадов». По словам саудовца, двери дома его деда были открыты каждый день и закрывались только с полуночи до призыва на утреннюю молитву.
«Да смилуется над ними Аллах», — написал Салих ибн Баз, проигнорировав Кадырова-старшего.
Ранее внук саудовского шейха отказался от предложения советника главы Чечни Адама Шахидова приехать в республику. Спор между ним и представителем Рамзана Кадырова возник после того, как Салих ибн Баз отреагировал на высказывание руководителя республики. Последний обвинил ваххабитов в убийстве сподвижников пророка Мухаммеда.
Аслан Масхадов в 1997 году был избран президентом самопровозглашенной Чеченской Республики Ичкерия. В 1999 году он выступил за создание в Чечне исламского государства и подписал указ о введении шариатского правления. Вскоре после этого началась вторая чеченская война.
Ахмат Кадыров в 1995 году был избран муфтием республики и дважды сопровождал Масхадова в поездках в Саудовскую Аравию. В 1999 году по указу президента Ичкерии его сняли с должности. Кадыров-старший утверждал, что был противником шариатского правления и распространения ваххабизма в республике.
Ваххабизм — религиозно-политическое движение в исламе, выступающее за его «очищение». Его приверженцы против паломничества к могилам святых, не отмечают день рождения пророка Мухаммеда, отрицают любые изменения в обрядовой практике, вызванные этнокультурными причинами. В Чечне движение объявлено вне закона.
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Теги:
Политика , Аслан Масхадов , Рамзан Кадыров , Ахмат Кадыров , Адам Шахидов , Саудовская Аравия , Чеченская Республика
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