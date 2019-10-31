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В Госдуме оценили призыв НАТО вернуть Крым Украине 

Российская Газета 1 час назад
В Госдуме оценили призыв НАТО вернуть Крым Украине
Фото: РИА Новости
В комитете Госдумы по международным делам назвали вмешательством в суверенные дела государства призыв НАТО к России передать Украине контроль над Крымом.
Ранее заявление с таким призывом было одобрено комиссией Украина-НАТО. Авторы документа, в частности, возмущены "широкомасштабным наращиванием Россией военной мощи в Крыму".
"Это мы расцениваем как откровенное вмешательство во внутренние дела России", — заявил член комитета Госдумы по международным делам Антон Морозов, которого цитирует RT.
Он напомнил, что Крыма вошел в состав РФ по итогам проведенного в 2014 году референдума. Все заявления, которые звучат по поводу действий России в Крыму, следует расценивать именно как вмешательство, отметил парламентарий.
Альянс также призвал пустить на полуостров международные наблюдательные организации. На это Морозов ответил, что никаких препятствий для посещения иностранцами Крыма нет, и в ходе референдума никаких препятствий для международных наблюдателей также не было.
"Сейчас Крым посещают много иностранцев, в том числе европейские парламентарии", — подчеркнул депутат.
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Теги:
Политика , Антон Морозов , Комитет госдумы по международным делам , Госдума , НАТО , Республика Крым
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