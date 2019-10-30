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Даудов сохранил полномочия после критики Кадырова 

Lenta.ru 2 часа назад
Даудов сохранил полномочия после критики Кадырова
Фото: РИА Новости
Спикер парламента Чечни Магомед Даудов провел совещание в администрации Шалинского района, который, по данным СМИ, он перестал курировать. Об этом чиновник написал на своей странице в Instagram в среду, 30 октября.
«Сегодня в администрации Шалинского района, который по поручению моего дорогого брата, Главы ЧР, Героя России Рамзана Ахматовича Кадырова я курирую, провел расширенное совещание с участием руководства администрации района», — отметил он.
Ранее в октябре сообщалось, что Даудов был освобожден от должности куратора Курчалоевского и Шалинского районов, которые входят в так называемый третий сектор республики. По данным источников портала «Кавказский узел», Кадыров после сообщений о кадровых «зачистках» чеченских чиновников раскритиковал работу Даудова на посту секторального руководителя. По данным собеседников портала, вместо него куратором Курчалоевского и Шалинского районов стал гендиректор «Газпром межрегионгаз Грозный» Лом-Али Баймурадов.
В августе Кадыров разделил Чечню на восемь секторов (зон), назначив в каждый куратора. Такое решение было принято для более эффективного социально-экономического развития территории. Сам глава республики курирует первый сектор (Грозный и Грозненский район). Во второй сектор входят Надтеречный и Наурский районы, их курирует командующий подразделением Росгвардии в Чечне Шарип Делимханов. Другие зоны возглавляют министр внутренних дел Чечни Руслан Алханов, его заместитель Апти Алаудинов, депутат Госдумы Адам Делимханов, а также мэр Аргуна Хас-Магомед Кадыров.
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Теги:
Политика , Рамзан Кадыров , Руслан Алханов , Магомед Даудов , Апти Алаудинов , Адам Делимханов , Росгвардия , Газпром Межрегионгаз , Госдума , Чеченская Республика
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