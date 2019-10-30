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Эксперт рассказал о вариантах развития ситуации с брекситом 

RT на русском 1 час назад
Эксперт рассказал, что будет дальше с Brexit
Фото: Reuters
Первый заместитель декана факультета мировой экономики и мировой политики ВШЭ Игорь Ковалёв в беседе с «Парламентской газетой» рассказал о вариантах развития ситуации с брекситом.
Как считает эксперт, в первом случае парламент одобрит сделку, которую в своё время заключила Тереза Мэй на посту премьер-министра Великобритании.
Второй вариант предполагает выход Лондона из Евросоюза без сделки.
Заявления либеральных демократов о том, что они остановят брексит, Ковалёв считает малореализуемыми.
«Даже если предположить, что они попробуют провести ещё один референдум, то на него потребуется минимум 15 месяцев, а ЕС отложил брексит лишь до 31 января, недвусмысленно дав понять, что больше отсрочек не будет» — пояснил он.
Ранее руководитель Центра британских исследований Института Европы РАН Елена Ананьева в беседе с НСН прокомментировала ситуацию вокруг брексита.
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Теги:
Политика , В мире , Тереза Мэй , Елена Ананьева , Игорь Ковалев , ЕС , РАН , ВШЭ , Парламентская газета
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