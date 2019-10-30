Эксперт рассказал, что будет дальше с Brexit

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Посольство Израиля в России объявило о своём вынужденном закрытии

МИД Украины рассчитывает на встречу «нормандской четвёрки» в ноябре

О чём будут говорить Владимир Путин и Виктор Орбан на встрече в Будапеште