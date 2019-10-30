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Зюганов назвал капитализм «неизбежной деградацией» 

News.ru + ещё 1 2 часа назад
Зюганов высказался о капитализме
Фото: РИА Новости
Лидер политической партии КПРФ Геннадий Зюганов на своей официальной странице в социальной сети выступил с критикой капитализма. По его словам, эта экономическая система — «неизбежная деградация».
90 лет назад в США началась «Великая депрессия». Капиталистический мир регулярно сотрясают тяжелейшие кризисы. Но либералы во власти РФ в упор не видят очевидного: капитализм — это неизбежная деградация. Спасение для России и мира — социализм! — цитирует Зюганова портал «Свободная пресса».
Также глава партии призвал либералов «учить матчасть».
Ранее News.ru сообщал, что российские коммунисты намерены более решительно включиться в борьбу за возвращение смертной казни. Депутаты фракции КПРФ во главе с Зюгановым предложили Госдуме обратиться с такой просьбой к президенту Владимиру Путину.
Парламентарии внесли на рассмотрение коллег текст такого послания. В нём они предлагают главе государства принять меры для восстановления высшей меры наказания.
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Теги:
Политика , Геннадий Зюганов , Владимир Путин , Госдума , КПРФ , США
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