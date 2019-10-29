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Путин пообещал приехать на Кубу 

Российская Газета + ещё 7 1 час назад
Путин пообещал приехать на Кубу
Фото: РИА Новости
Президент России Владимир Путин принял приглашение кубинского коллеги Мигеля Диаса-Канеля посетить "остров Свободы".
Лидеры проводят сейчас переговоры в загородной резиденции российского президента Ново-Огарево.
"В таких условиях, в каких находится Куба, непросто решать экономические и социальные вопросы, но вам это удается", — заметил Путин и подчеркнул, что рад укреплению кубинской государственности.
"Пользуюсь возможностью, чтобы возобновить вам приглашение посетить нашу страну, когда это будет для вас возможно", — сказал Диас-Канель.
"Спасибо большое вам за приглашение. Обязательно им воспользуюсь", — поблагодарил Путин.
Кубинский лидер передал самые теплые приветствия от первого секретаря ЦК компартии Кубы, бывшего главы республики Рауля Кастро, и российский президент также попросил передать ему наилучшие пожелания.
Диас-Канель подтвердил, что приедет в Москву на празднование 75-летия Победы, назвав эту дату праздником для всего мира.
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Теги:
Политика , Латинская Америка , Рауль Кастро , Владимир Путин , Куба
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