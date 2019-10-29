Путин пообещал приехать на Кубу

Президент России Владимир Путин принял приглашение кубинского коллеги Мигеля Диаса-Канеля посетить "остров Свободы".

Лидеры проводят сейчас переговоры в загородной резиденции российского президента Ново-Огарево.

"В таких условиях, в каких находится Куба, непросто решать экономические и социальные вопросы, но вам это удается", — заметил Путин и подчеркнул, что рад укреплению кубинской государственности.

"Пользуюсь возможностью, чтобы возобновить вам приглашение посетить нашу страну, когда это будет для вас возможно", — сказал Диас-Канель.

"Спасибо большое вам за приглашение. Обязательно им воспользуюсь", — поблагодарил Путин.

Кубинский лидер передал самые теплые приветствия от первого секретаря ЦК компартии Кубы, бывшего главы республики Рауля Кастро , и российский президент также попросил передать ему наилучшие пожелания.

Диас-Канель подтвердил, что приедет в Москву на празднование 75-летия Победы, назвав эту дату праздником для всего мира.