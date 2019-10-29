Кадыров передал королю Бахрейна приглашение от Путина

Кадыров передал королю Бахрейна приглашение Путина посетить Россию

В Бахрейне Кадыров находится с рабочим визитом. Совместно с наследным принцем королевства Салманом бин Хамадом Аль-Халифой он принял участие в открытии Международной оборонной выставки-конференции BIDEC 2019 в Манаме . По словам Кадырова, встреча с королём Бахрейна стала для него честью, передаёт РИА Новости.

Я передал слова приветствия от президента России Владимира Путина и приглашение посетить нашу страну, — сказал глава Чечни.

Кадыров также рассказал, что король высоко оценил итоги визита Путина в Саудовскую Аравию и ОАЭ. По мнению Аль Халифы, это укрепит дружеские и деловые связи между Москвой и арабским миром.

Глава Чечни отметил, что в разговоре с ним король назвал Путина «принципиальным, мудрым и решительным политиком». Аль Халифа также напомнил об авторитете российского президента в арабском мире.

На выставке Кадыров показал королю Бахрейна кадры подготовки бойцов Королевского спецназа, которую они проходили на базе Российского университета спецназа в Гудермесе. Вместе с главой Чечни в Бахрейн прибыли и инструкторы университета спецназа. Кадыров поручил экспертам изучить военные разработки, представленные на выставке и представить ему итоговый доклад.

BIDEC 2019 является одной из самых престижных выставок новейших разработок военной техники для сухопутных, военно-воздушных и морских сил. На ней представлены более 200 компаний ОПК из 50 стран мира.