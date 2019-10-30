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Советник Кадырова проиграл спор с саудовскими ваххабитами и остался дома 

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Советник Кадырова проиграл спор с саудовскими ваххабитами
Фото: ЧГТРК «Грозный» / YouTube
Глава Чечни Рамзан Кадыров приехал с рабочим визитом в Бахрейн без своего постоянного переводчика, советника президента республики Адама Шахидова. Об этом 29 октября сообщает «Кавказ. Реалии».
Вместо Шахидова роль переводчика арабского языка выполнял представитель главы Чечни в мусульманских странах Турко Даудов. Это можно заметить на видео, размещенном на странице Кадырова в Instagram. По данным портала «Кавказ. Реалии», прежде во время поездок президента республики на Ближний Восток в качестве переводчика его сопровождал Шахидов, однако на указанном видео его не видно.
25 октября Шахидов устроил в Twitter дискуссию с приверженцами учения имама XVIII века Мухаммада ибн Абдель-Ваххаба. Участие в споре принял и внук бывшего муфтия Саудовской Аравии ибн База Салих, который опубликовал фотографию своего деда с покойным президентом непризнанной Ичкерии Асланом Масхадовым.
Спор возник после того, как Салих ибн Баз за несколько дней до этого бросил вызов Кадырову, увидев ролик, на котором тот обвиняет ваххабитов в убийстве сподвижников пророка Муххамада. За главу Чечник вступился его советник Шахидов, однако в ответ пользователи соцсети засыпали его вопросами и претензиями. Большинство сообщений Шахидов проигнорировал, отвечая в основном ибн Базу, а также саудовскому блогеру Аннасу Аль-Шейху.
Советник главы Чечни Адам Шахидов, который также возглавляет республиканский телеканал «Путь», изучал арабский язык в институте для иностранцев. За время своей общественной и религиозной деятельности в Чечне он представлял Россию на многих иностранных конференциях.
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Теги:
Политика , Советники Путина , Аслан Масхадов , Рамзан Кадыров , Адам Шахидов , Чеченская Республика
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