Взялись за интернет: пропаганду наркотиков впишут в УК

Президент России Владимир Путин поручил правительству проработать вопрос введения уголовного наказания за пропаганду наркотиков в интернете. Кроме того, государство расширит поддержку НКО, борющихся с наркоманией.

России должно быть введено уголовное наказание за пропаганду наркотиков в интернете, а органы исполнительной власти обязаны будут оперативно блокировать соответствующую информацию в Сети во внесудебном порядке — такие поручения глава государства Владимир Путин дал правительству по итогам встречи с представителями общественности Дальнего Востока.

Ответственным за исполнение этих мер президент назначил главу кабмина Дмитрия Медведева . Доклад премьер-министр должен будет представить Путину до 10 января следующего года, а в дальнейшем ежеквартально отчитываться о претворении в жизнь надлежащих изменений.

Путин предписал внести в законодательство РФ «изменения, устанавливающие уголовную ответственность за склонение к потреблению либо пропаганду наркотических средств, психотропных веществ или их аналогов с использованием сети Интернет».

Также будет проводиться оперативное ограничение доступа к информации о способах, методах разработки, изготовления и использования наркотиков, а также о местах, где их можно купить. Кроме того, государство расширит поддержку некоммерческих организаций, участвующих в антинаркотических кампаниях или проводящих комплексную реабилитацию наркоманов.

Сенатор Андрей Клишас , комментируя инициативу Владимира Путина, предложил лишать свободы на срок до 15 лет за склонение к употреблению наркотиков в интернете, передает ТАСС.

Председатель комитета Госдумы по информационной политике, информационным технологиям и связи Леонид Левин напомнил, что еще в рамках весенней сессии нижняя палата приняла закон о внесудебном ограничении доступа к интернет-публикациям, содержащим информацию о способах изготовления и применения наркотиков, а также о том, где их можно приобрести. Закон действует с мая нынешнего года.

«Учитывая высокую опасность наркотиков для современного общества, где наиболее уязвимой частью являются несовершеннолетние, пропаганда их потребления и информация о способах получения — то есть фактически их реклама, распространяемая посредством сети интернет, — может расцениваться как уголовное преступление против здоровья общества. В этой связи инициатива президента является своевременной», — рассказал парламентарий «Газете.Ru».

В настоящее время статья 228 Уголовного кодекса РФ предусматривает наказание за незаконные приобретение, хранение, перевозку, изготовление и переработку наркотиков.

В июне нынешнего года сообщалось, что наркоманов, которые находятся на медицинском учете, стало меньше на 8%. По данным Министерства здравоохранения России, в 2018 году за помощью обратились 250 634 пациента. В ведомстве отметили, что за амбулаторной помощью чаще всего обращаются люди от 20 до 39 лет, причем 83% — это мужчины.

Месяцем ранее стало известно, что с 2016 года психотропными веществами отравились 2,5 тысячи несовершеннолетних россиян. Больше 50 детей погибли. 21 смертельный случай пришелся на 2018 год. Такие данные накануне Дня защиты детей обнародовала Генпрокуратура на круглом столе в Совете Федерации

«В 18 субъектах РФ в 2018 году показатели отравлений превышают среднероссийские. Это Санкт-Петербург, Волгоградская, Новосибирская области — в два раза и более. При этом федеральные органы исполнительной власти не владели этими цифрами», — сообщила замначальника управления Главного управления по надзору за исполнением федерального законодательства Генпрокуратуры России Елена Сухова.

Стоит также добавить, что по данным на 2017 год, наркоманы и продавцы наркотиков составляют почти четверть от всех осужденных в России. Согласно статистике Федеральной службы исполнения наказания , из 627 тыс. зэков около 138 тыс. (22%) сидят из-за того, что были пойманы с запрещенными веществами, передает ФАН.

За последние 10 лет число россиян, осужденных за преступления, связанные с наркотиками, увеличилось более чем в два раза.

При этом число заключенных, осужденных по другим статьям, с каждым годом снижается, отмечали во ФСИН.

Эксперты отмечают, что за последние годы торговля наркотиками превратилась из удела маргиналов в настоящую маркетинговую сеть, в которой задействованы обычные дети и молодежь. В связи с этим молодеет и население колоний.

«Если раньше, чтобы приобрести наркотики, надо было встретиться с бандитом или хулиганом, с каким-то человеком, который находится в социально сложной ситуации, то сейчас все это приобрело маркетинговый характер, когда через сайты, мессенджеры и соцсети распространяются реклама, объявления и агитация по распространению», — рассказал «Газете.Ru» Султан Хамзаев, член Общественной палаты РФ, руководитель проекта «Трезвая Россия».

Сегодня наркотиками, в целом, торгуют не с рук — запрещенные вещества попадают к покупателям через «закладки», которые делают курьеры, нередко это обычные молодые люди, откликающиеся на заманчивые объявления в соцсетях.