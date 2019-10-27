Кремль отреагировал на заявление Трампа о ликвидации главаря ИГ

«Смотрите [заявление официального представителя Минобороны РФ Игоря] Конашенкова», — сказал Песков.

Как сообщалось ранее, в Минобороны усомнились в ликвидации главаря ИГ. Конашенков отметил, что количество участников операции нарастает, при этом у всех них есть «абсолютно противоречивые потребности». Все это вызывает вопросы и сомнения как в реальности операции, так и в ее успехе.

Об уничтожении лидера ИГ военнослужащими США сообщалось ранее, 27 октября. Отмечалось, что значительную роль в операции сыграл Ирак. По данным Newsweek, спецоперацию провели в субботу, 26 октября.