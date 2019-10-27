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Кремль отреагировал на заявление Трампа о ликвидации главаря ИГ 

Lenta.ru 38 минут назад
Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков ответил на вопрос о подтверждении ликвидации лидера запрещенной в России международной террористической организации «Исламское государство» (ИГ) Абу Бакра аль-Багдади. Он посоветовал ориентироваться на заявление Минобороны, сообщает ТАСС.
«Смотрите [заявление официального представителя Минобороны РФ Игоря] Конашенкова», — сказал Песков.
Как сообщалось ранее, в Минобороны усомнились в ликвидации главаря ИГ. Конашенков отметил, что количество участников операции нарастает, при этом у всех них есть «абсолютно противоречивые потребности». Все это вызывает вопросы и сомнения как в реальности операции, так и в ее успехе.
Об уничтожении лидера ИГ военнослужащими США сообщалось ранее, 27 октября. Отмечалось, что значительную роль в операции сыграл Ирак. По данным Newsweek, спецоперацию провели в субботу, 26 октября.
Позже президент США Дональд Трамп в обращении к нации подтвердил информацию об устранении самопровозглашенного халифа и лидера ИГ. По его словам, в результате операции не пострадал ни один американский военный, а также были освобождены 11 маленьких детей. Американский лидер поблагодарил Россию, Сирию, Ирак и Турцию за то, что содействовали подобному исходу.
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Теги:
Политика , США , Дмитрий Песков , Абу Бакр аль-Багдади , Дональд Трамп , Министерство обороны , Исламское государство , ИТАР-ТАСС
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