Кадыров вспомнил Тараса Бульбу после гибели лидера ИГ

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Кадыров вспомнил о Тарасе Бульбе после сообщений о ликвидации лидера ИГ 

Lenta.ru 56 минут назад
Глава Чечни Рамзан Кадыров отреагировал на информацию о том, что военнослужащие США провели спецоперацию и ликвидировали лидера террористической группировки «Исламское государство» (ИГ, запрещена в России) самопровозглашенного «халифа» Абу Бакр аль-Багдади. Соответствующей записью он поделился в воскресенье, 27 октября, в своем Telegram.
Появились неожиданные подробности ликвидации главаря ИГ
«Абу Бакр аль-Багдади снова убит? На ум приходят слова Тараса Бульбы, сказанные сыну Андрию: "Я тебя породил, я тебя и убью!"» — отметил глава республики.
По его словам, гибель лидера ИГ мало что меняет, «если делить террористов на хороших и плохих».
« [Лидер запрещенной в России террористической организации "Аль-Каида" Усама] бен Ладен мертв, а "Аль-Каида" жива», — указал Кадыров, добавив, что действительно, по его мнению, важно полностью освободить Сирию от ИГ.
Ранее в воскресенье Newsweek со ссылкой на представителя армии, знакомого с результатами операции, сообщило о ликвидации аль-Багдади. Издание утверждает, что Министерство обороны США «с высокой уверенностью» передало в Белый дом информацию о том, что в результате операции удалось ликвидировать «ценную целью», которой и был лидер организации.
После этого президент США Дональд Трамп опубликовал в Twitter загадочный пост. Американский лидер написал, что случилось нечто грандиозное, но не уточнил, что именно. Позднее в Белом доме анонсировали «важное заявление» главы государства.
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Комментарии12 
Теги:
Политика , Видео , Рамзан Кадыров , Абу Бакр аль-Багдади , Дональд Трамп , Тарас Бульба , Пентагон , Исламское государство , Аль-Каида , Newsweek , США , Чеченская Республика
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