Михаил Горбачев откровенно рассказал о своем здоровье

Экс-президент СССР Михаил Горбачев признался, что в последнее время он ничем не болеет и чувствует себя хорошо. Об этом лауреат Нобелевской премии мира рассказал в разговоре с корреспондентом «URA.RU».

«Мне, конечно, иногда приходится обращаться к медикам, но это естественно в моем возрасте (Горбачеву сейчас 88 лет — прим. ред.). В целом же я чувствую себя нормально, активно работаю, помогаю своему фонду, иногда пишу письма мировым лидерам. Вообще, не очень люблю распространяться на эту тему, потому что многие недобросовестные журналисты любят писать о моих проблемах со здоровьем и часто выдают какие-то мои плановые медобследования и походы к врачам за экстренные госпитализации», — отметил Горбачев.

Политик также заявил, что надеется жить как можно дольше и призывает своих критиков не ждать его скорой смерти.