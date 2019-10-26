Экс-президент СССР Михаил Горбачев признался, что в последнее время он ничем не болеет и чувствует себя хорошо. Об этом лауреат Нобелевской премии мира рассказал в разговоре с корреспондентом «URA.RU».
«Мне, конечно, иногда приходится обращаться к медикам, но это естественно в моем возрасте (Горбачеву сейчас 88 лет — прим. ред.). В целом же я чувствую себя нормально, активно работаю, помогаю своему фонду, иногда пишу письма мировым лидерам. Вообще, не очень люблю распространяться на эту тему, потому что многие недобросовестные журналисты любят писать о моих проблемах со здоровьем и часто выдают какие-то мои плановые медобследования и походы к врачам за экстренные госпитализации», — отметил Горбачев.
Политик также заявил, что надеется жить как можно дольше и призывает своих критиков не ждать его скорой смерти.
Ранее главный редактор радиостанции «Эхо Москвы» Алексей Венедиктов говорил о том, что состояние здоровья Горбачева «очень плохое», а сам экс-президент СССР последние полгода якобы вообще «живет в больнице». «С головой все в порядке, ходит очень тяжело, накопились многие болезни — ну, ему 88. Последние два года — очень плохо: он уже месяцев шесть живет в больнице», — говорил влиятельный медиаменеджер в интервью украинскому журналисту Дмитрию Гордону. По словам Венедиктова, Горбачев сейчас «более телом, но не душой».