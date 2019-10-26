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Посольство призвало США прекратить охоту за россиянами 

РИА Новости + ещё 10 2 часа назад
Посольство России в США, комментируя заявления американской дипмиссии о правомерности обвинений в адрес Марии Бутиной, призвало прекратить охоту за россиянами и начать использовать механизмы правового сотрудничества между двумя странами.
"Прекратите охоту за россиянами по всему миру. В американских тюрьмах еще остаются наши соотечественники, осужденные по сфабрикованным обвинениям. Цивилизованный подход — использование имеющихся механизмов правового сотрудничества", — говорится в сообщении в официальном Twitter-аккаунте дипмиссии.
Ранее посольство США в РФ заявило о справедливости и открытости американской судебной системы в деле россиянки Марии Бутиной.
Бутина была арестована в США в июле 2018 года и осуждена за "сговор с целью работы на иностранное правительство" на 18 месяцев тюрьмы. В пятницу после отбытия наказания она была депортирована на родину. Самолет с россиянкой приземлился в московском аэропорту Шереметьево в субботу утром.
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Теги:
Политика , В мире , США , Мария Бутина , Аэропорт Шереметьево
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