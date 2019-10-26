Посольство призвало США прекратить охоту за россиянами

Посольство России США , комментируя заявления американской дипмиссии о правомерности обвинений в адрес Марии Бутиной , призвало прекратить охоту за россиянами и начать использовать механизмы правового сотрудничества между двумя странами.

"Прекратите охоту за россиянами по всему миру. В американских тюрьмах еще остаются наши соотечественники, осужденные по сфабрикованным обвинениям. Цивилизованный подход — использование имеющихся механизмов правового сотрудничества", — говорится в сообщении в официальном Twitter-аккаунте дипмиссии.

Ранее посольство США в РФ заявило о справедливости и открытости американской судебной системы в деле россиянки Марии Бутиной.