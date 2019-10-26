В Чечне объяснились за скандал с племянником Кадырова

В Чечне объяснились за скандал с пытками людей племянником Кадырова

Пожелавшие остаться анонимными собеседники издания утверждают, что выпуск репортажа был лично санкционирован главой Чечни. Это было сделано, чтобы «убедить общество в том, что в окружении Рамзана Кадырова нет и не может быть предателей, а если кого и наказывают из тех, кто входит в близкое окружение, то только за равнодушие к нуждам людей и непрофессионализм».

Пресс-секретарь главы республики Альви Каримов также заявил, что Ислам Кадыров был полезен на посту градоначальника, но «допустил и ошибки, за что и был уволен». Он назвал чушью слухи о том, что бывший мэр Грозного уволен за причастность к заговору против Рамзана Кадырова.

25 октября телерадиокомпания «Грозный» передала в полицию видеозаписи, на которых чиновник бьет электрошокером задержанных якобы за мошенничество жителей города и заламывает руки неплательщикам за коммунальные услуги.

В середине октября «Новая газета» сообщила, что племянника Кадырова считают одним из соучастников заговора против главы Чечни. Предполагалось, что его телефонную книгу использовали, чтобы передать номер Кадырова его личным врагам. Отмечается, что после разоблачения Ислам Кадыров появился на ТВ с забинтованными руками. В Чечне информацию о зачистке ближайшего окружения главы республики из-за заговора опровергли.