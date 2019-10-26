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Коммунисты потребовали отдать им Мавзолей и тело Ленина 

Ura.Ru 31 минуту назад
Коммунисты потребовали отдать им Мавзолей и Ленина
Фото: URA.RU
Тело «вождя мирового пролетариата» Владимира Ленина должно быть передано на баланс КПРФ и другим левым организациям, которые хранили бы его в целости и сохранности. Такое мнение высказал депутат Заксобрания Владимирской области от КПРФ, журналист Максим Шевченко.
«Я считаю, что мы должны потребовать от власти, чтобы Мавзолей и тело Ленина передали полностью под контроль союза левых патриотических сил в центре с КПРФ», — пояснил он в эфире радиостанции «Эхо Москвы». Более того, по мнению Шевченко, все члены КПРФ могли бы вложиться деньгами в дело сохранения тела Ленина.
«Я готов отдавать ежемесячно часть свое зарплаты на это, уверен, как и многие тоже члены КПРФ, в силу своих возможностей. Сумму, я думаю, по стране можно собрать очень большую, которая позволит содержать и Мавзолей и тело Ленина в должном порядке», — добавил народный избранник, выступающий категорически против перезахоронения «вождя мирового пролетариата».
В последнее время вопрос о захоронении тела Ленина не раз поднимался в России. Так, 22 апреля 2019 года — в день 149-летия со дня рождения Ленина — депутат Госдумы РФ Наталья Поклонская назвала мавзолей пережитком прошлого, который «тянет назад, не дает развиваться». По ее словам, для части россиян мавзолей является символом их убеждений, но он «не способен заполнить душевный вакуум».
Кроме того, напомнила депутат, по русским традициям умерших принято хоронить. Президент Фонда сохранения Мавзолея Ленина Алексей Абрамов ранее сказал «URA.RU», что Поклонская своим заявлением покушается на статью Конституции России о сохранении исторических памятников. Помимо Поклонской о необходимости захоронения тела Ленина заявляла и экс-кандидат в президенты РФ Ксения Собчак.
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Комментарии2 
Теги:
Политика , Общество , Алексей Абрамов , Ксения Собчак , Наталья Поклонская , Максим Шевченко , Госдума , КПРФ , Эхо Москвы , Владимирская Область
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