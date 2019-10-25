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Лавров предложил Норвегии взять на себя роль посредника в нормализации диалога РФ и НАТО 

ТАСС + ещё 3 2 часа назад
Лавров предложил Норвегии новую роль
Фото: РИА Новости
Норвегия как страна — член НАТО и опытный посредник в международных конфликтах могла бы стать инициатором нормализации отношений между Россией и альянсом. Об этом заявил в пятницу министр иностранных дел РФ Сергей Лавров на торжественном обеде в рамках мероприятий, посвященных освобождению Красной армией Северной Норвегии от нацистской оккупации.
Лавров подчеркнул, что его визит послужил дальнейшему углублению профессионального дипломатического диалога между Москвой и Осло.
"В норвежской дипломатии есть великие традиции, традиции посредничества, стремления примирить враждующие стороны, — сказал он. — Не вижу никаких причин, которые бы могли воспрепятствовать Норвегии выступить инициатором нормализации отношений между НАТО и Россией на основе равноправия и принципа равной безопасности для всех, кто живет на нашем общем континенте".
"Венесуэла (Норвегия посредничает на переговорах между Каракасом и венесуэльской оппозицией — прим. ТАСС) важна, но Европа ближе", — добавил с улыбкой министр.
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Теги:
Политика , В мире , Сергей Лавров , НАТО , ИТАР-ТАСС , Норвегия
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