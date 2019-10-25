Никакой щедрости: почему Россия списала долги Африке?

Никакой щедрости — только бизнес. Почему Россия списала долги Африке?

«Это откроет возможность для очень серьезного российского бизнеса в Африке. По сути, начинается новый период африканского экономического подъема», — считает эксперт Василий Колташов

Выступая на сочинском форуме « Россия — Африка», Владимир Путин напомнил лидерам 43 африканских государств, что за три десятка лет Москва простила Африке долги на 20 млрд долларов, сообщает РИА Новости. Сегодня стало известно, что в рамках форума заключены контракты на 12 млрд долларов (около 800 млрд рублей).

Реакция российской общественности на сообщения о списании тех или иных долгов развивающихся государств обычно оригинальностью не отличается — народ мрачно шутит в соцсетях. Простили 20 миллиардов Африке, а у тебя за 20 тысяч долга по коммуналке имущество опишут — досадуют пользователи.

Другие отмечают, что заявление довольно контрастно смотрится на фоне заголовков вроде «Долги российских дачников будут списывать с банковских карт» или «В России признали нехватку денег на индексацию пенсий работающим».

При этом понятно, что сравнивать невозвратные долги, доставшиеся России по наследству от СССР, с реальными деньгами неправомерно. Какую выгоду Москва получает от внешнеполитической щедрости?

Ситуацию комментирует африканист Александр Зданевич:

«Естественно, мы можем оставить все как есть. Тогда это будет рычаг негативного давления, партнеры будут видеть, что между нами есть некое препятствие, которое не дает идти на следующий шаг. Если мы говорим о том, что мы все-таки формируем положительный имидж страны на континенте, расширяем список партнеров, это облегчает переговорный процесс. Получаем преимущество по концессиям, если мы говорим о материально-сырьевой базе, получаем преимущество на конкурсной основе проводимых контрактов, например по линии военно-технического сотрудничества, торгуем ведь не только мы, и так далее. Везде вы потом можете ссылаться на то, что мы сделали шаг вперед, шаг солидный, поэтому, дорогие партнеры, мы ждем от вас встречных предложений. Об этом президент и говорил. Ну а сумма? Понятно, что у неспециалистов она вызывает некоторую оторопь, но ее не нужно воспринимать буквально. Это просто символ вектора развития отношений».

Пик списания африканских долгов пришелся на девяностые и нулевые, и, если не считать сравнительно небольшого 40-миллионного пожертвования на еду мозамбикским школьникам, в последнее десятилетие Москва «прощала» в основном Среднюю Азию, КНДР и Кубу.

Кроме того, не следует считать списание долгов развивающихся стран благотворительностью — сейчас Африка считается главным геополитическим «пирогом», который предстоит разделить США, Европе, Китаю и России. Таким же «кондитерским изделием» в конце прошлого века была Азия, ныне двигатель глобальной экономики.

Тему продолжает руководитель Центра политэкономических исследований Института нового общества Василий Колташов:

«Это откроет возможность для очень серьезного российского бизнеса в Африке. По сути, начинается новый период африканского экономического подъема. Если Китай ведет себя в Африке как повторный колонизатор, то Россия — как менее агрессивный в коммерческом плане игрок, в то же время более лояльный к местным бюрократиям, у которых хорошее отношение к России и к русским. Мне кажется, Россия получает здесь гораздо больше возможностей именно потому, что она будет выстраивать свои отношения в консенсусе с местной бюрократией. Она, конечно, не всегда эффективна, не всегда грамотна, но она устояла в борьбе против новых западных заходов в эти страны, которые, на мой взгляд, станут очень серьезными партнерами на длительное время».