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В Совфеде поддержали новую систему пенсионных накоплений 

Национальная Служба Новостей 1 час назад
В Совфеде оценилиновую систему пенсионных накоплений
Фото: РИА Новости
Глава комитета Совета Федерации по социальной политике в эфире НСН рассказал о плюсах гарантированного пенсионного капитала.
Министерство финансов РФ и Центральный банк обозначили параметры новой системы пенсионных накоплений. Как сообщает ТАСС, со ссылкой на информированные источники, российские граждане смогут копить самостоятельно и создавать гарантированный пенсионный капитал. При этом взносы туда будут осуществляться через централизованную систему.
Глава комитета Совета Федерации по социальной политике Валерий Рязанский в эфире НСН рассказал, что думает об этой инициативе.
«Для того, чтобы привлечь длинные деньги в экономику страны, пенсионные накопления — важный инструмент. Самое главное — принцип добровольности. В предполагаемом варианте это присутствует, и это уже правильно. И принцип мотивации вложений на долгосрочную основу тоже прописан. Работодателю даётся возможность получать преференции по налогам. И естественно самый главный вопрос — вопрос сохранности выплат и условий пользования этими деньгами. Что тоже прописано достаточно, на мой взгляд, правильно. Это возможность воспользоваться в досрочных компонентах, вопросы наследования, а также вопросы штатного использования после тридцатилетнего трудового стажа. Такая модель, в общем-то, понятна. Осталось решить самый главный вопрос о том, чтобы доходы наших граждан позволяли часть откладывать на будущее», — заметил Рязанский.
Сенатор подчеркнул, что такая система накоплений должна быть выгоднее, чем депозиты в банках. Иначе люди на это не пойдут.
«Они будут индексироваться на уровень инфляции. Поэтому если инвестиционные программы будут позволять зарабатывать больше, это будет вашим доходом. А если говорить о традиционных системах, которые бы гарантировали компенсации на уровне инфляции, то это прописано. Но эти вложения должны быть интереснее, чем депозиты в банках. Поэтому одновременное снижение процентных ставок по вкладам, если инфляция будет снижаться, наверное, всё-таки будет мотивировать людей переходить на другие инструменты отложенного получения дополнительного источника доходов в старости, нежели просто вложения на депозиты в банках», — добавил Рязанский.
Ранее в ПФР рассказали о возможности досрочного выхода на пенсию. «Российская газета» написала, что для того, чтобы выйти на пенсию за два года до положенного возраста с учетом переходного периода, необходимо получить соответствующее подтверждение в центре занятости. Необходимо собрать соответствующие документы об отсутствии возможности трудоустройства.
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Теги:
Политика , Валерий Рязанский , Пенсионный фонд РФ , Совет Федерации , Минфин , Центральный банк России , "Российская газета"
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