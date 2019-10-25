В Совфеде ответили Украине, как вернуть Крым

В Совфеде отреагировали на заявление Украины о возвращении Крыма

Российский сенатор Сергей Цеков прокомментировал заявление МИД Украины о готовности к переговорам по «восстановлению суверенитета» над Крымом . По его словам, это станет возможным только в том случае, если Киев признает российский статус полуострова. Подобными формулировками они обманывают себя, так как в глубине души понимают, что Крым никогда не вернётся в состав Украины, — цитируют Цекова «Известия». Член Совфеда отметил, что Киеву следовало бы проводить переговоры на предмет того, что надо делать Украине, чтобы признать Крым российским, таким образом, сняв препятствия для нормализации отношений с РФ. Ранее News.ru писал, что Украина готова вести переговоры по восстановлению суверенитета над Крымом и Севастополем в любом формате. Об этом заявила пресс-секретарь МИДа страны Екатерина Зеленко . Также она сообщила, что власти заинтересованы в переговорах в «нормандском формате», направленных на восстановление суверенитета государства над частями Донецкой и Луганской областей.

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